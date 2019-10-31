Dünyanın ilk 'Su Altı Haritalandırma Sistemi'

Tsarımcılar; sistemin okyanustaki enkazları bulabildiğini, arama kurtarma operasyonlarında yardımcı olabileceğini ve iklim değişikliğini izleyebileceğini söylüyor.

Teknoloji tarihinde ilk defa bir şirket haritalandırma sistemlerini değiştirerek bunu su altına kadar indirdi. UAM Tec. (Su Altı Özerk Haritalama Teknoloji Şirketi) isimli bu kuruluş haritalandırma sistemi olarak yeryüzünü değil de su altını tercih ediyor. Bu gelişmenin çok farklı değişimlere neden olacağı tahmin ediliyor.

Herhangi bir şirket kurulduğu zaman öncelikli olarak neyi hedeflediklerini belirtirler. Bu kuruluşun öncelikli hedefleri iklim değişikliğini izleme, arama kurtarma faaliyetleri ve yeni canlılar keşfetme olarak belirlendi. Kuruluş tarafından belirtilen ikinci bir detay ise haritanın nasıl görüneceği yönünde oldu. Harita, standart Google haritaların sokak görünümü ile aynı olacak. Böylece okyanus altını, tıpkı Google haritalarda yer alan sokak görünümünde olduğu gibi net bir şekilde görme imkanımız olacak.

Bu haritalandırma sistemi arama kurtarma faaliyetlerinde de büyük bir yardımcı rolünde yer alacak.

Vira Haber