Arktik’te 2030 yılına kadar 377 gemi çalışabilir

Raporda gelecekteki doğal kaynak faaliyetleri, ticari deniz taşımacılığı, altyapı gelişimi, oşinografik araştırmalar, turizm ve gemi yapımının önümüzdeki 10 yıl boyunca bölgedeki gemi trafiğini nasıl etkileyebileceği ayrıntılarıyla yer alıyor. 377 geminin en mantıklı senaryo tahminine göre, şu andaki durum göz önüne alınırsa yaklaşık yüzde 50 ve 2008 seviyelerine göre yüzde 200'den fazla büyümeyi temsil ediyor.

ABD, Aleut Adaları da dahil olmak üzere Alaska'da 46.600 mil (75.000 kilometre) kıyı şeridiyle bir Kuzey Kutbu ülkesi. Bu durumda Üç Kuzey Kutbu denizi Bering, Çukçi ve Beaufort Alaska ile bağlantılı.

Rapora göre önümüzdeki on yıl boyunca Kuzey Kutbu'ndaki doğal kaynak faaliyetlerinin, özellikle Rusya’nın LNG sevkiyatlarının ve Kuzey Kanada’daki madencilik faaliyetlerini telafi etmek için gereken gemilerin büyümesinin Bering Boğazı’ndan geçen trafik hacminde büyük bir rol oynayacağı tahmin ediliyor.

Vira Haber