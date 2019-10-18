DFDS ve CMP kıyı enerji santrali kuruyor

Kurulacak kıyı elektrik santrali ile, azot ve kükürt oksitler ve partikül madde gibi hava kirletici emisyonların azaltılması planlanıyor.

Kopenhag Malmo Limanı (CMP) CEO'su Barbara Agersnap, “CMP için sürdürülebilirlik çalışmalarımızda bu çok önemli bir dönüm noktası. DFDS ile birlikte, Kopenhag'ın merkezinde, rıhtımda bulunan feribotların neden olduğu emisyonların önemli ölçüde azalmasına neden olacak bir çözüm bulduk” açıklamasını yaptı.

DFDS'nin tarifeli feribot seferleri ile limandan Kopenhag ile Oslo arasında günlük seferler düzenleniyor.

DFDS CEO'su Torben Carlsen ise, “Gelecekte Oslo ile Kopenhag arasındaki feribot hizmetini güvence altına alabilmemiz için CMP ve Kopenhag Şehri ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz’’ dedi.

Kopenhag Malmo Limanı (CMP) ve feribot operatörü DFDS tarafından kurulacak sahil enerji tesisinin inşaatın 2020 yılında başlaması bekleniyor.

Vira Haber