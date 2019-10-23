Kopenhag limanında el yapımı bir ada

Danimarka’nın Kopenhag kentinde tasarım stüdyosu Fokstrot ile Avustralyalı mimarlar Marshall Blecher ve Magnus Maarbjerg, Ø1 adını verdikleri 25 metrekarelik adacık inşa etti.

Bu tahta sal şeklindeki adanın inşasında tekne yapımında kullanılan geleneksel yöntemleri kullandı. Sonuç olarak ortaya tamamı tahtadan yapılmış, 25 metrekarelik bu sal çıkmış.

Bir kaçış ve rahatlama alanı olarak tasarlanan Ø1, Kopenhag Adaları isimli bir projenin ilk ayağı ve prototipi. Kopenhag Adaları ise limanın sularını kamusal alan olarak düşünmek üzerine kurulu bir proje. Bu bağlamda liman boyunca, suda yüzen sahne, sauna, bahçe ve bar gibi modüller yerleştirilecek. Bu modüller birbirinden ayrı ya da birleştirilip tek bir platform halinde kullanılabilecek.

Vira Haber