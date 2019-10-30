USS Delaware ABD Donanması'na teslim edildi

Sınıfın I ve II bloklarına kıyasla, blok III denizaltılarında, her biri altı Tomahawk seyir füzesi fırlatabilecek iki büyük çaplı Virginia Yük Yükü Tüpü ile değiştirilen 12 ayrı düşey fırlatma tüpünün yerini alan yeniden tasarlanmış bir yay bulunuyor.

Virginia sınıfı denizaltıları, denizaltı karşıtı savaşları yürütürken, dünyanın deniz suyu ve derin sularında faaliyet göstermek üzere inşa edildi, ve görevleri arasında yüzey savaş gemileri; harp savaşı; özel harekat kuvvetleri destek; zeka, gözetim ve keşif de bulunuyor. Delaware, Ekim ayı başında deniz denemelerini başarıyla tamamladı.

Genel özellikleri

Deplasman: 7.800 ton hafif, 7.800 ton dolu

Uzunluk: 114.9m (377ft)

İki ışın: 10.3m (34ft)

Tahrik: S9G reaktörü

Hız: 25 deniz mili

Menzil: Esasen sınırsız mesafe; 33 yıllar

Test derinliği: 800ft'den (240m) yüksek

Tamamlayıcı: 134

Vira Haber