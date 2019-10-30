USS Delaware ABD Donanması'na teslim edildi
ABD Donanması, 18. Virginia sınıfı denizaltısı olan USS Delaware’yi (SSN 791) teslim aldı. 2013 yılında inşasına başlanan denizaltının, 4 Nisan 2020'de ABD Donanmasında greve başlayacağı açıklandı.
Sınıfın I ve II bloklarına kıyasla, blok III denizaltılarında, her biri altı Tomahawk seyir füzesi fırlatabilecek iki büyük çaplı Virginia Yük Yükü Tüpü ile değiştirilen 12 ayrı düşey fırlatma tüpünün yerini alan yeniden tasarlanmış bir yay bulunuyor.
Virginia sınıfı denizaltıları, denizaltı karşıtı savaşları yürütürken, dünyanın deniz suyu ve derin sularında faaliyet göstermek üzere inşa edildi, ve görevleri arasında yüzey savaş gemileri; harp savaşı; özel harekat kuvvetleri destek; zeka, gözetim ve keşif de bulunuyor. Delaware, Ekim ayı başında deniz denemelerini başarıyla tamamladı.
Genel özellikleri
Deplasman: 7.800 ton hafif, 7.800 ton dolu
Uzunluk: 114.9m (377ft)
İki ışın: 10.3m (34ft)
Tahrik: S9G reaktörü
Hız: 25 deniz mili
Menzil: Esasen sınırsız mesafe; 33 yıllar
Test derinliği: 800ft'den (240m) yüksek
Tamamlayıcı: 134
Vira Haber
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