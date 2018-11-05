Dünyanın ilk sualtı oteli Maldivler'de açıldı

Maldivler’de dünyanın ilk denizaltı oteli hizmete girdi. Eşsiz bir deniz manzarası sunan 5 yıldızlı otelin inşaat maliyeti ise 15 milyon dolar. Hal böyle olunca otelde kalmanın bedeli de çok yüksek. Su altındaki odalarda kalmanın bedeli gecelik 50 bin dolar.

Deniz seviyesinin 16 metre altına inşa edilen villa otelin bir kısmı denizin üstünde bir kısmı da altında kalacak şekilde yapıldı. Maldivli mimar Ahmet Salim tarafından tasarlanan ve basınca dayanıklı camdan inşa edilen otel, turistlere eşsiz bir deniz manzarası sunuyor.Otelde yüzme havuzundan balık tutmaya kadar her detay düşünülerek yapıldı.

Her türlü konforun düşünüldüğü otel tam olarak 15 milyon dolarlık bütçeyle inşaa edildi. Singapur'da yapılan otel resifler yakınında herhangi bir hasar görmeyecek şekilde okyanusun derinliklerine indirildi.

10 beton kazıkla sabitlenen otelde olumsuz hava koşulları ya da doğal nedenler gibi pek çok ayrıntı da düşünüldü.

Tatil beldelerinden uzak bir noktaya inşa edilen otel tam olarak bambaşka bir dünyada gibi hissettiriyor. Otele ulaşımsa sürat teknesiyle sağlanıyor.

İki katlı çelik, beton ve akrilik malzemeden yapılan villalar 9 kişilik olarak inşa edildi. Bu otel müşterilerine konforun yanı sıra spor salonu, üst düzey güvenlik gibi hizmetler de sağlıyor.

Üst ve alt kat olmak üzere iki katlı olan otelde duş alırken okyanus manzarasını izleyebiliyorsunuz. Suitler için fitness eğitmeni, mutfak şefi ve bir görevli de özel olarak müşterilerle ilgileniyor. Ayrıca spa terapileri ve ulaşım için verilen jetski de emrinizde oluyor.

Eğlece alanları, gün batımını izlemek için kurulan özel bir teras ve sonsuzluk havuzu adını verdikleri devasa havuz da otelin sunduğu hizmetler arasında.

'Biraz da okyanusun derinliklerini izleyelim' seçeneği de sunan otelde spiral merdivenlerle alt kata inerek kubbeli ve panaromik camlı odanızda okyanus akvaryumunu izleyebilirsiniz. Yatak odası bulunan bu bölümde deniz yaşamının tüm manzarasını müşterilere sunmuş olan otelde bir gece konaklamanın bedeli ise 50 bin dolar.

Otelde konaklayan müşterilerine VIP havaalanı servisi, özel sürat teknesi, günlük spa, 24 saat uşak hizmeti, özel fitness antrenörü, yoga eğitmeni ve özel şef gibi ayrıcalıklı hizmetler de sağlanıyor.

Vira Haber