D-Marin Kids ve TURMEPA işbirliği ile hayata geçirilen, çocukların denizdeki yaşamı ve denizlerin geleceğini kurtarmayı öğrendikleri “Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” projesi dördüncü yılını tamamladı. Proje kapsamında dört yıl boyunca toplam 21 farklı köy okuluna ulaşılarak yaklaşık 813 çocuğa eğitim verildi.

Gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışan TURMEPA ile D-Marin Kids’in çocuklar için bir araya geldiği, “Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” projesi dördüncü yılını tamamladı. Dalaman, Turgutreis ve Didim’de bulunan köy ilkokullarındaki çocukları kapsayan projede çocukların doğaya yaklaşımlarına ışık tutarak bir bilim insanı gibi düşünmelerine, yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız projesi ile dört yılda 21 köy ilkokulundan 813 çocuğa ulaşıldı.

Çocuklar denizlerdeki hayatı, ekosistemi ve deniz temizliğinin önemini öğrendi

Okul eğitimleri, proje çalışmaları, yarışma ve ödüllerle dolu bir içerikten oluşan projenin okul ve marinalardaki eğitim bölümü 1 – 19 Ekim tarihlerinde Dalaman, Turgutreis ve Didim köy ilkokullarının 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile bir araya gelinerek gerçekleştirildi.

TURMEPA eğitmenleri, çocuklara denizlerdeki hayatı, ekosistemi, deniz temizliğinin önemini anlatırken özel oyunlarla eğlenmelerini de sağladı. Çocuklara denizi anlatmanın yanı sıra denizle buluşturmayı da amaçlayan “Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” projesi kapsamında öğrenciler, bölgede bulunan D-Marin’lere ziyarette bulundu. D-Marin çalışanlarının mentorluk yaptığı gezide çocuklar, deniz ve marina hayatına dair bilgiler edindi.

Çocuklar denizler için yeni fikirler üretecek

“Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” projesi kapsamında, çocuklar bir projenin nasıl yapılacağı ve nasıl hayata geçirileceği konusunda eğitilerek proje yapmayı öğreniyor. Kendi projelerini yaratacak çocukların çalışmaları genel bir değerlendirme sonrasında ödül kazanabilecek. Bu proje ile çocukların sadece deniz hayatına değil, tüm doğayı algılayışlarına ışık tutmak ve bir bilim insanı gibi düşünerek yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Programla birlikte yaratıcı ve akılcı düşünme, sorgulama, çözüm odaklı olma, keşfetme ve paylaşma becerilerini geliştirmeyi öğrenecek çocuklar, hazırlayacakları proje ile denizlerin temiz kalması için fikirlerini sunacak. Öncelikle denizlerde yaşanan sorunları araştırarak bu sorunların başta deniz yaşamına, daha sonra da deniz dışında yaşayan canlılara ve insan yaşamına nasıl zarar verdiğini sorgulayacaklar.

Vira Haber

