Dünyanın İlk Yeşil Amonyak Yakıtlı Tankeri Tasarlanıyor

Yeşil amonyak ile güçlendirilen sıfır emisyonlu gemi, yeşil amonyak yakıtını Norveç, Berlevåg'daki bir üretim tesisinden 2024'ten itibaren anakara Norveç ile Kuzey Kutbu arasındaki bir Norveç takımadası olan Svalbard'a taşıyacak ve dağıtacak ve kömürle çalışan enerjinin yerini alacak, Sembcorp Marine birim bilgilendirildi.

Gri amonyak olarak da bilinen geleneksel amonyak, hidrojen ve atmosferik nitrojeni basınç altında karıştırarak üretiliyor, her ton gri amonyak üretimi iki ton karbondioksit (CO2) üretiyor ve yeşil faydalarını ortadan kaldırıyor. Buna karşılık, yeşil amonyak, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları tarafından desteklenen su elektrolizinden elde edilen hidrojen ile üretiliyor ve bu da onu çevre dostu bir yakıt haline getiriyor.

LMG Marin Genel Müdürü Torbjørn Bringedal, “LMG Marin, MS Green Amonyak için tasarım hizmetleri sağlamak üzere Grieg Edge tarafından seçilmekten memnuniyet duyuyor. Grieg Edge ile birlikte, yeni yeşil teknolojileri takip etmekten ve bunu gelecekteki bir gerçeğe dönüştürmekten heyecan duyuyoruz” dedi.

Daha Yeşil Bir Gelecek

2015 yılından bu yana Sembcorp Marine, ürün çözümleri portföyünü yenilenebilir kaynaklara ve diğer yeşil çözümlere giderek daha fazla odaklanarak yeniden dengelemek için stratejik bir iş dönüşümüne başladı. Yenilenebilir kaynaklara yönelik çeşitliliğine paralel olarak, grup aynı zamanda Küresel Denizde Karbonsuzlaştırma Merkezi'nin (GCMD) kurucu üyesi.

Vira Haber