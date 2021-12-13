26. Geleneksel Kış Kariyer Günleri Gerçekleştirildi

20 farklı denizcilik işletmesinin temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen 26. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Geleneksel Kış Kariyer Günleri, öğrenciler ile sektör temsilcileri arasında sektördeki gelişmeler, yönelimler, çalışma koşulları ve kariyer olanakları ile ilgili çok değerli fikir alışverişlerine ortam sağladı. Sektör temsilcileri konuşmalarında pandemi koşullarındaki istihdam ve personel değişim konuları, çalışma koşulları, staj olanakları ve şirket politikaları konularında değerli fikirlerini aktardılar.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinin 26. Geleneksel Kış Kariyer Günlerinin ilk haftasında sırasıyla İmza Marine, Lucent Denizcilik, Beşiktaş Denizcilik, Maritime Investment Advisors Denizcilik, DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş., İDÇ Denizcilik, İnce Denizcilik, MSC ve MEDLOG Denizcilik, AGA Marine, Zenith Gemi İşletmeciliği, YASA Denizcilik şirketleri katıldı.

İlk haftanın ilk oturumu Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 2004 mezunu İmza Marine Personel Müdürü Kpt. Umut Metin’in katılımı ile başladı. Şirketin misyon ve vizyonunu ayrıntılı olarak aktaran Kpt. Metin, stajyer politikaları ve eğitim süreçlerinde öncelikli olarak mesleki İngilizcenin geliştirilmesi yönünde tavsiyeler verdi. Crew Management” şirketi olan Lucent Maritime’dan Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Bağış, İşe Alım Sorumlusu Rabia Gülbahar ve Dokuz Eylül Denizcilik Fakültesi Mezunu Kpt. Tuna Çelik’in değerli katkılarıyla şirket tanıtımları devam etti.

Beşiktaş Denizcilik adına Personel Müdürü Yusuf Sezer ve Eğitim Uzmanı İsa Mustafa Duran’nın katılımı ile gerçekleştirilen oturumda, şirketin güçlü kurumsal yapısına ve armatör firma olmanın avantajlarına değinildi.

Maritime Investment Advisors Denizcilik firma temsilcisi olarak Personel müdürü Mehmet Emre Yalçın, şirketin stajyer politikalarına ayrıntılı olarak değindi ve meslekte denizcilik örf ve adetlerinin önemini vurguladı.

İlerleyen oturumlarda DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. adına Personel Müdürü Kpt. Uğur Demir ve İnsan Kaynakları Koordinatörü Burcu Çekmecelioğlu katıldı. Kpt Uğur Demir, çevreci ve sürdürülebilir şirket politikaları olduğunu ve pandemi sürecinde eşitlikçi ve ayrım gözetmeyen bir stajyer politikası izlediklerini belirtti. İDÇ Denizcilik adına Personel Müdürü Cemil Karadavut ve Personel Müdürü Yardımcısı Tolga İlkılıç katıldı. Cemil Karadavut, pandemi dolayısıyla piyasada yaşanan zorluklardan ve stajyer alım süreçlerinden bahsetti.

İlerleyen oturumlarda İnce Denizciliği temsilen Personel Müdürü Ersan Devrim ve Personel Müdürü Asistanı Candan Arslan katıldı. Şirket temsilcileri, firma misyon ve vizyonlarına, filo ve gemi bilgilerine ve gemilerdeki sosyal imkanlarından bahsetti. Kariyer günlerinin ilk haftasının son oturumlarına eşlik eden MSC-MEDLOG Denizcilik firmasını temsilen Personel Müdürü Murat Şahin ve Organizasyonel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Ezgi Çınardalı, sunumlarına MSC ve MSC'nin bünyesinde çalışan MEDLOG’u tanıtmakla başladılar. Dünyanın en büyük konteyner taşıma işletmesinden biri olduklarını vurgulayan Murat Şahin, şirketlerinin bir stajyerde aradıkları niteliklerden bahsetti ve stajyer eğitim politikalarına değindi. Oturumlar AGA Marine firmasını temsilen katılımlarını gerçekleştiren Personel Müdürü Sayın Duygu Karasu ve İş Geliştirme Uzmanı Sayın Berfin Yücel ile devam etti. AGA Marine firmasının yabancı armatörlere personel sağlayan ve yeni bir şirket olduklarını vurgulayan Personel Müdürü, yabancı armatörlerin Türk zabitan ve personele yöneldiklerini açıkladı. Zenith Gemi İşletmeciliği oturumuna Personel Müdürü Emre Başarener, Personel Operatörü Bora Yetiş, Eğitim Enspektörü Mert Dağgeçen katıldı. Emre Başaner, şirketlerinin tanker işletmeciliği üzerine odaklandığını, bünyelerinde çalışan Türk personelin yüzdesini ve istihdam edilen gemi insanı sayılarını paylaştı. Pandemi koşullarında gemi insanı istihdamı, sağlık ve hijyen politikaları ve personel değişimlerinden bahsederek günümüzde denizde çalışma koşullarını değerlendirdi. YASA denizcilik firmasını temsilen Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezunu Personel Müdürü Kpt. Merter Yavaş ve Personel Müdür Yardımcısı Ramiz Ustamehmetoğlu 26. Geleneksel Kış Kariyer Günlerine konuk oldu. Ramiz Ustamehmetoğlu filolarını büyütme hedefleri olduğunu belirtti. Herkese eşit imkân sunduklarını belirten Kpt. Merter Yavaş, kadın zabitan sayısını arttırmaya yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile anlaşma yaptıklarını belirtti. Bu atılımı Türkiye’de yapan ilk şirket olduklarının da altını çizdi. Stajyer alım politikalarını detaylandıran Kpt. Merter Yavaş, şirketlerine başvuruda bulunan stajyerlere ön eleme sonrası İngilizce sınavı ve psikometri testlerine tabi tutulup, buradan elde edilen sonuçlara göre stajyer alımı yaptıklarını belirtti.

26. Geleneksel Kış Kariyer Günleri oturumlarının ikinci haftasında sırasıyla Omikron Crew Management, ARKAS Deniz Ticaret Filosu, DİTAŞ, Unic Tanker Ship Management, Genel Denizcilik, YMN Tanker, Active Denizcilik, Armona Denizcilik ve Turkon Line konuk oldu.

Kış kariyer günleri ikinci hafta oturumları Omikron Crew Management’ı temsilen 1999 yılı Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezunu olan Kurucu Ortak Kpt. Özgür Alemdağ katıldı. Amaçlarının gemi işletmelerine kaliteli Türk denizcilerini kazandırmak olduğunu vurgulayan Kpt. Özgür Alemdağ, Türk denizcilerini büyük bir titizlikle gemilere kazandırdıklarını belirtti. ARKAS Deniz Ticaret Filosundan Kpt. Emrah Turgut ve Kıdemli Personel Müdür Yardımcısı Ali Bahadır kariyer günlerine konuk oldu. Bu oturumda şirket tanıtım videosu ile oturuma başlanıldı ve insan kaynakları yönetimi, stajyer politikaları ve gemi filolarında hakkında değerli görüşleri ile öğrenciler bilgilendirildi. DİTAŞ Denizcilik’i temsilen Personel Operasyon Müdürü Kpt. Barış Bolat ve Personel Sorumlusu Didem Delican katıldı. Şirket insan kaynakları, çevre ve stajyer politikalarından detaylı şekilde bahsedildi. Kariyer günleri oturumu Unic Tanker Ship Management ile devam etti. Proje Müdürü Serkan Demir ve Kalite ve Emniyet Enspektörü Özgün Altaş sunumlarına kendilerini tanıtarak ve denizcilik deneyim ve geçmişlerinden bahsederek başladı. Sektörde genç bir şirket olarak Unic Tanker Ship Management, insana değer veren politikalarıyla hızla büyüdüklerini ve hedefleri olan uluslararası bir şirket olma yolunda hızla ilerlediklerini öğrencilerle paylaştı. Genel Denizcilik firma temsilcisi olarak katılan Personel Müdürü Kadir Özkan, filoya katılan gemilerin bilgilerini, temiz çevre ve enerji politikaları üzerinde değerli bilgilerini aktardı. İkinci hafta oturumlarının son günü YMN Tanker firması adına Güverte Enspektörü Hamdi Özçelik ve Personel Müdürü Süleyman Cansoy katıldı. Tanker gemilerinin zorluklarından bahseden Hamdi Özçelik ve Süleyman Cansoy, tam olarak tanker gemilerine uygun stajyer aradıklarını ve stajyerlerin İngilizce konusunda gelişim göstermeleri konusunun altını çizdiler. Günün ikinci oturumuna Active Denizcilik’ten DPA, CSO ve Personel Müdürü Kpt. Mehmet Sinan Cangül ve Personel Müdür Yardımcısı Hilal Küçükduyan katıldı. Temsilciler, kontrat süreleri ve stajyer istihdamı konularında detaylı bilgiler aktardı ve sıfır kaza felsefesini benimsediklerini açıkladı. Günün üçüncü oturumuna Armona Denizcilik adına Personel Müdürü Özgür Çetinkaya ve Yardımcısı Özge Çetinkaya katıldı. Katılımcılar gemi filoları, sosyal imkânları ve stajyer eğitim süreçlerine üzerine değerli fikirler aktardılar. Etkinliğin son oturumunda Turkon Line Operasyon Müdürü Barış Öztürk, Personel Müdürü Özge Ataman ve Güverte Enspektörü Doğancan Cengil ile öğrenciler bir araya geldi. Şirketin stajyer politikasından bahsedildikten sonra İngilizcenin meslek için çok önemli olduğu vurgulandı.

Denizcilik sektörünün önde gelen şirket temsilcilerinin katıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 26.Geleneksel Kış Kariyer Günleri, öğrencilerin staj imkânları hakkında ve gündem konuları üzerinde soru-cevap ortamı sağlanarak tamamlandı.

Vira Haber