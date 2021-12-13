"Denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz"

Adil Karaismailoğlu TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, Türkiye'nin, sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Türk insanına iş, aş, eğitim, sosyal ve kültürel zenginlikler taşıyacak demiryollarını, karayollarını, havalimanlarını, deniz yapılarını, haberleşme sistemlerini inşa ettiklerini belirten Bakan Adil Adil Karaismailoğlu, hayata geçirilen dünya çapında yüzlerce eserin millet için gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Avrasya'nın merkezinde, Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan Türkiye'nin, ticaretin seyrini belirleyecek bölgesel bir lider olduğunu, hatta onun da ötesine geçerek, dünya ekonomisinin oyun kurucularından biri haline geleceği tarihi bir dönemeçte bulunduğunu dile getiren Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin geleceği için günlük sığ tartışmalar yerine stratejik bir devlet aklıyla hareket ediyoruz. Attığımız her adım bu büyük stratejinin bir parçasıdır. 4 binden fazla aktif şantiyemizde, 700 binden fazla çalışma arkadaşımızla vizyonumuzu yansıtan stratejilerimize uygun projeleri üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana ulaşım ve iletişim alanında üretilen projeleri 1 trilyon 136 milyar lira yatırım miktarıyla hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bu yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya 410 milyar, üretime ise 869 milyar dolarlık etkisi olduğunu aktaran Adil Karaismailoğlu, bu yatırımların toplam istihdama etkisinin de yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişi olarak gerçekleştiğini söyledi.

Yarım asrı aşan bir süre ihmal edilen demiryolları için "Demiryolu Reformu"nu başlattıklarının altını çizen Adil Karaismailoğlu, yeni hat yapımının yanı sıra mevcut konvansiyonel hatları da yenilediklerini, yerli ve milli sinyalizasyon projesini uygulamaya geçirdiklerini belirtti.

Karasal taşımacılıkta demiryolunun payını artırma hedefi

Demiryollarında ilk defa tasarımları yerli olan demiryolu araçları ve ekipmanlarını üretmeye başladıklarını ifade eden Adil Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"1213 kilometresi YHT olmak üzere, toplam 2 bin 149 kilometre yeni hat yaptık. Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Sinyalli hatlarımızı yüzde 172, elektrikli hatlarımızı da yüzde 188 artırdık. Orta Koridor, Pekin'den başlayıp Türkiye'den geçerek Avrupa'ya ulaşıyor. Avrupa'dan Marmaray'ı kullanarak, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu üzerinden Çin'e giden ihracat trenlerimiz uluslararası ticarette önemli rol alıyor. Kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmak için çalışıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun kapasitesini 2024 yılında 3 milyon yolcuya ve 20 milyon ton yük taşımaya yükseltmeyi hedefliyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planladığımız projelerle karasal taşımacılıkta demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5’ten yüzde 11'e çıkarmayı hedefliyoruz. İmalat sektörünün lojistik maliyetini düşürmek ve ihracatı artırmak için demiryolu yatırımlarına devam edeceğiz."

Adil Karaismailoğlu, lojistik çalışmalar kapsamında demiryollarını limanlar ve havalimanlarına bağladıklarını, yatırımlardaki demiryolu payını, yüzde 48'e yükselttiklerini, bu rakamı 2023 yılında yüzde 63'e çıkaracaklarını belirtti.

Uluslararası ve ulusal demiryolu işletmesiyle birlikte kentlerdeki yüksek standartlara sahip raylı toplu taşıma sistemlerini de kurduklarını vurgulayan Adil Karaismailoğlu, bugüne kadar toplam 313,7 kilometre kent içi raylı sistem hattını tamamlayarak hizmete sunduklarını kaydetti.

"Kanal İstanbul, dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek"

Bakan Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesinin dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğini, Türkiye'nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracağını, ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısının aralanacağını söyledi.

Gemi trafiğindeki artışın, gemi boyutlarının büyümesinin dünya mirası İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Adil Karaismailoğlu, 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar için de çok ciddi kaza riskinin söz konusu olduğunu belirtti.

Dünyadaki ticaret hacmi ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında boğazdan geçen gemi sayısının 2035 yılında 52 bine, 2050'li yıllarda ise 78 bine ulaşacağının öngörüldüğüne işaret eden Adil Karaismailoğlu, "Bekleme süresi gemi trafiğine, hava şartlarına, yaşanacak bir kaza veya arızaya bağlı olarak 3-4 günü hatta haftayı bulabilmektedir. Bu nedenle, İstanbul Boğazı'na alternatif bir su yolunun planlanması zorunlu hale gelmiştir. Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere Köprüsü'nün temelini atarak projemize başladık. Halkalı-Ispartakule arası demiryolu hattı projemizi de kanalın altından tünel ile geçecek şekilde planladık. Çalışmalara başladık." bilgisini verdi.

Bütün dünyanın gıptayla takip ettiği bir başka gurur projesinin de Çanakkale Köprüsü olduğunu dile getiren Adil Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çanakkale Köprüsü, Çanakkale'de bir abide gibi yükseldi. 318 metre çelik ayak yüksekliği, 2 bin 23 metre iki çelik ayak açıklığıyla dünyanın en büyük projesi. Saatler süren yolculuklar altı dakikaya düşüyor. Feribottan başka hiçbir alternatif ulaşım aracı olmayan bir bölgede 4 bin 600 metre uzunluğunda. Bütün milletvekillerimizi, bütün vatandaşlarımızı günler sonra açacağımız Çanakkale Köprüsü'nün açılışına bekliyoruz."

Vira Haber