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Fransız askeri gemisi Marmara Denizi'ne doğru ilerledi

Fransız askeri gemisi Marmara Denizi'ne doğru ilerledi

Fransa'ya ait bir askeri gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının refakatinde Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.

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Fransa'ya ait bir askeri gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının refakatinde Ege Denizi yönünden marmara'a doğru ilerledi.

Sabah saatlerinde Ege Denizi yönünden boğaza giren, D 654 borda numaralı 142 metre boyundaki "Auvergne" adlı gemi, Marmara Denizi'ne ilerledi. Sahil Güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.

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