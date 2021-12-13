Gündem: Yeşil Ekonomi

Devlet Eski Bakanı, İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen ve İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer’in ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye katılan Romanya Enerji Bakanı Virgil Popescu yeşil ekonomiye dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Popescu “Bugün İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin 5.sini birlikte yapıyoruz. Halklarımızı daha mutlu bir geleceğe taşımak ve enerji güvenliği için, global enerji sektöründe ilerlemek, daha gelişmiş teknolojiler kullanmak için beraber çalışmalıyız” dedi. Popescu, Türkiye ile olan iş birliği çalışmalarının oldukça önemli olduğunun altını çizerek “Romanya ve Türkiye enerji alanında birlikte çalışmaya ve stratejik ortak olmaya, halklarımızın geleceği için mecburdur” diye konuştu.

Vira Haber