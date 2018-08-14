Dünyanın ötmeyen tek kurbağası Türkiye göllerinde

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, Bolkar Dağları'ndaki 3 gölde yaşayan kurbağaların 1984'ten beri koruma altında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karataş, "Dünyada sadece Türkiye'nin bu bölgesinde yaşayan Toros kurbağaları büyük ilgi çekiyor. 1984 yılında doğadaki canlıların ve yaşadıkları ortamların korunması amacı ile Toros kurbağaları, Uluslararası Bern Sözleşmesi ile koruma altına alındı" diye konuştu.

Toros kurbağalarının, bölge için çok önemli olduğunu belirten Karataş, şunları söyledi:

"Dünya çapında endemik olarak bilinen Toros kurbağası, sadece bu bölgede 3 gölümüzde yaşıyor. 1800 yıllarından bu yana bilenen Toros kurbağaları, 'sessiz kurbağa' olarak da biliniyor. Aslında bu çok doğru bir şey değil; çünkü bunlarda tamamen sessizlik yok. Sıradan, bildiğimiz bataklık kurbağalarında dış ses kesesi bulunur ve bunlarda iç ses kesesi var. Birkaç metre mesafeden duyabiliyor. Ova ve bataklık kurbağalarının boyları küçüktür. Burada rakım 2400 metre diğer göller ise 2600 rakımlarda yer alıyor. Niğde gibi 1200 gibi rakımlarda bu Toros kurbağası yaşayamaz. Bu türün ortak noktaları göz ve burun çevrelerinde koyu kahve rengi ve siyahımsı bir maske bulunuyor. Ova kurbağalarında yani bataklık kurbağalarında bulunmayan bu özellikle dağ kurbağalarını ayırt etmek mümkün. Bu türün bilim dünyasına tanıtımından beri yaklaşık 150 yıl geçmiş durumda. Bu süre zarfında pek çok yerli- yabancı araştırmacı defalarca çalıştılar. Bazı arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bu kurbağalar üzerindeki parazitleri incelemelerde bulundu."

'KONTROL ALTINA ALINMASI GEREK'

Toros kurbağalarının bulunduğu gölde amatör balıkçılık yapıldığını dile getirerek, bunun önlenmesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Karataş, "Toros kurbağalarının bulunduğu yerde amatör balıkçılık yapılıyor. Gölün kenarlarına kurulmuş birden çok ağ ve oltalar bulunmaktadır. Bu gölde zamanında balık yoktu. Sazan balığı bırakıldı zamanında. Bu balıklar gölde yaşayan ve dünyada tek olan kurbağalar için ciddi zarar oluşturuyor. 2000 yılının başlarında burada dinamitle balık yakalaması yapılmıştı ve o zaman Toros kurbağalarına ciddi zararlar verilmişti. Yetkililerin burada balık tutulmasını yasaklamaları ve kontrol altına almaları gerekmektedir. Ayrıca Karagöl etrafında kaçak off road yapanlar tarafından göl etrafında bulunan kurbağalar telef ediliyor. Bir de göl etrafındaki kampçılar olsun, piknikçiler olsun göl etrafına bıraktıkları çöplerle çevreye çok zarar veriyorlar" diye konuştu.

Vira Haber