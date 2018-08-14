Hindistan 6 adet devriye gemisi yaptıracak

Hindistan Savunma Tedarik Konsülü, Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman başkanlığında öneki gün toplandı. Toplantıda, Hindistan’ın altı adet yeni nesil açık deniz devriye platformu (Next Generation Offshore Patrol Vessel / NGOPV) tedarikini onaylandı.

Bu kapsamda Hindistan merkezli tersaneler, tedarikçi olarak seçildi. Projenin yaklaşık 706 milyon Amerikan Doları’na mal olması planlanıyor.

Hindistan, bu gemileri deniz önleme operasyonları, devriye görevleri, gözlem ve modüler yüklerle mayın harbi gibi operasyonlarda kullanmayı planlıyor.

Vira Haber