Hindistan 6 adet devriye gemisi yaptıracak
Hindistan savunması için altı adet yeni nesil açık deniz devriye gemisi yaptıracak. Hindistan'daki tersanelerde inşa edilecek gemiler 706 milyon Amerikan Doları’na mal olması bekleniyor.
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Hindistan Savunma Tedarik Konsülü, Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman başkanlığında öneki gün toplandı. Toplantıda, Hindistan’ın altı adet yeni nesil açık deniz devriye platformu (Next Generation Offshore Patrol Vessel / NGOPV) tedarikini onaylandı.
Bu kapsamda Hindistan merkezli tersaneler, tedarikçi olarak seçildi. Projenin yaklaşık 706 milyon Amerikan Doları’na mal olması planlanıyor.
Hindistan, bu gemileri deniz önleme operasyonları, devriye görevleri, gözlem ve modüler yüklerle mayın harbi gibi operasyonlarda kullanmayı planlıyor.
Vira Haber
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