Dünyanın Yaşayan En Eski Tersanesinde Çağdaş Sanat Etkinliği

Milliyet’te yer alan habere göre “Tersane-Amire’de Çağdaş Sanat” isimli etkinlikte heykel sanatçıları, tersanede çalışan işçilerin de desteğiyle büyük ölçekli heykeller üretiyor. Üretilen eserler daha sonra İstanbul’daki kamusal alanlara yerleştirilecek. İBB Kültür ve İBB Şehir Hatları İşletmeleri’nin birlikte düzenlediği etkinliğin küratörlüğünü heykeltıraş Kemal Tufan üstlenirken; Sevgi Karay, Ayla Turan, Kadriye İnal, Bülent Çınar, İlker Yardımcı ve Bahadır Çolak da heykel üretiyor.

‘KIYMETLİ BİR YER’

Tersane çalışanları, sanatçılara kaynak, saç kesme, bükme gibi işlemlerde yardım ediyor. Yarına (28 Ekim’e) dek sürecek etkinliğin küratörü Tufan, ilk kez bir tersaneyi atölye olarak kullandıklarını belirterek, “Çalıştığımız mekanın ruhu bizi heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Burası çok kıymetli bir yer. Daha geniş kitlelerce fark edilmesi ve tanınmasında umarım katkımız olur. Ürettiğimiz heykeller İstanbul’un kültür ve sanat tarihinde yıllarca yaşayacak. Biz kentin kültür ve sanat mirasına, çağdaş sanat eserleri koleksiyonuna sürekli katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

Vira Haber