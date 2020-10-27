Rusya Dünyanın En Güçlü 3 Buzkıran Gemisini İnşa Edecek

Sputnik’te yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Rusya Federasyonu’nun Artktik bölgesinin 2035 yılına kadar kalkınma ve ulusal güvenliği sağlama stratejisi’ başlıklı talimatında, “Arktik bölgesinde altyapı geliştirme alanındaki ana görevlerin yerine getirilmesi, aşağıdaki önlemlerin uygulanmasıyla sağlanır: 22220 projesinden en az 5 adet her maksada uygun nükleer buzkıran, 3 adet ‘Lider’ nükleer buzkıran, farklı kapasitelere sahip 16 adet arama kurtarma ve sondaj-kurtarma gemisi, 3 adet hidrografik ve 2 adet şamandıra gemisinin yapımı” ifadesine yer verildi.

Dünyanın en güçlüleri olan ‘Lider’ projesinden nükleer buzkıranlar, Kuzey Deniz Yolu’nda yıl boyunca deniz trafiğini sağlama amacıyla geliştirildi. Temiz su hızı 22 knot, 209 metre uzunlukta, yaklaşık 48 metre genişliğinde olan bu buzkıranlar maksimum 4 metre kalınlığındaki buzları geçebiliyor. ‘Lider’ buzkıranlar 2 adet RITM-400 nükleer reaktörle donatılıyor.

Vira Haber