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İzmir'de Deprem!

İzmir'de Deprem!

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de depremin etkisiyle bazı binalar yıkıldı.

Bayraklı ve Bornova'da bazı binaların çöktüğü bilgisi geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "20'ye yakın binanın yıkıldığı ihbarı var" dedi.

 

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Vira Haber

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