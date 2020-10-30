Volvo Penta IMO III Marin Jeneratörleri, Norveç’in Elektrikli Feribotlarını Güçlendiriyor

Türk tekne üreticisi Sefine Tersanesi, Norveçli operatör Boreal'e her biri iki Volvo Penta D13 MG IMO III jeneratör seti (jeneratör seti) tarafından desteklenen beş elektrikli feribot tedarik etmek için prestijli bir anlaşma imzaladı. Feribotlar, Oslo fiyordunun iç tarafındaki adalara gidiş-dönüş olarak çalışacak ve gün boyunca seferler düzenleyecek. Multi Maritime tasarımlı gemilerin her biri 35 metre uzunluğa, sekiz metre genişliğe ve 350 kişiye kadar kapasiteli iki yolcu güvertesine sahip olacak.

Feribotlar DNV-GL Klas yönetmeliklerine göre inşa edilecektir. Bugünün enerji depolamadaki sınırlamaları göz önüne alındığında, feribotlar elektrik olsa da, ihtiyaç duymaları halinde, gemiler, Volvo Penta'nın en iyi IMO III dizel çözümü sayesinde menzil genişletme gücüne geri dönebilecekler. Bu, seyahat programının ve yolcu güvenliğinin asla bozulmamasını sağlayacaktır.

Feribotlarda bulunan bataryalar, Volvo Penta jeneratör setleri tarafından sağlanan ilave elektrikle yeniden şarj edilecek. Yerel ulaşım otoritesi Ruter ile imzalanan uzun vadeli bir sözleşme kapsamında Boreal yan kuruluşu Boreal Sjø tarafından işletilecekler. Yeni hizmet Kasım 2021'de başlayacak ve 2034'te sona erecek.

Yeni feribotlar, Norveç sularındaki tüm yolcu taşımacılığını elektrikli hale getirme niyetinin bir parçası. Tekneler mevcut dizel filosunun yerini alacak ve Volvo Penta yelpazesi için özel olarak tasarlanmamış olsalar da en son IMO düzenlemelerini karşılayacak şekilde tasarlandı. Volvo Penta’nın Türk ekibi, kompakt tasarımıyla daha basit hale getirilen kurulum ve devreye alma işlemlerine yardımcı oluyor. Volvo Penta jeneratör setleri, feribotların kendi kontrol sistemlerine bağlanır ve karbondioksit emisyonlarını ve partikül maddeyi yüzde 90'a kadar azaltan fosil içermeyen bir yakıt olan su ile işlenmiş bitkisel yakıt (HVO - EN 15940) ile çalışmak üzere onaylanmıştır.

Volvo Penta, IMO III jeneratör setlerini bu yılın sonlarında tedarik etmeye başlayacak ve son iki jeneratör, 2021 yılının ortasına kadar teslim edilecek. Her jeneratör seti 265 kWe elektrik enerjisi sağlayacaktır.

Volvo Penta'nın Türkiye Satış Müdürü Mehmet Belibağlı, "Bu bizim için çok heyecan verici bir sözleşme," diyor. "Oslo fiyortlarında çalışmak prestijlidir ve Volvo Penta’nın IMO III çözümüne ve elektrifikasyonu ve sürdürülebilir tahrik sistemlerini teşvik etmek için süregelen hırsımıza yüksek bir profil kazandırır."

Volvo Penta Proje Müdürü Jacob Vierø, "Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) tabanlı IMO III jeneratörlerimiz son derece kompakt," diyor. "Sadece bu değil, sistemimiz baştan itibaren birlikte çalışmak üzere tasarlandığından daha fazla verimlilik sunuyor. Bu "tek durak noktası" yaklaşımı, tüm bileşenleri sıkı bir şekilde paketlememizi sağlayarak kolay kurulum ve bakım sağlıyor. "

Her uygulama için bir IMO III çözümü

Volvo Penta, Volvo Penta IPS, İçten Takmalı Dizel, Deniz Jeneratör Seti ve Yardımcı uygulamalar için bir IMO III motor yelpazesi sunar. Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) egzoz son işlem teknolojisine dayanan sağlam çözüm, en zorlu deniz koşulları için tasarlanmıştır. IMO III çözümü, zorlu deniz koşullarını karşılayacak şekilde uyarlandı ve Volvo Penta'nın araştırma tesislerinde ve ticari müşteri uygulamalarında kapsamlı bir şekilde test edildi.

Motorlara ve jeneratör setlerine takılan SCR son işlem sisteminin en büyük avantajı, NOx'i yüzde 75'e kadar azaltırken yüksek motor gücü ve verimliliği sağlamasıdır. Ek olarak, sistem, motor verimliliğini ve sürülebilirliği korurken yüksek kükürtlü yakıtla başa çıkacak ve yüksek karşı basıncı sürdürecek şekilde inşa edilmiştir.

Ortak bir motor platformuna dayanan bu çözüm, eksiksiz bir sistem yaklaşımı sunar. Tüm fonksiyonları içerir ve tek bir iletişim noktası rahatlığı ve satış sonrası destek kaynağı sunar. Tip onaylıdır ve Volvo Penta tarafından geliştirilir, onaylanır, izlenir ve bakımı yapılır. Dahası, kurulum da esnektir. Yeniden güçlendirme, kurulum sürecinin büyük bir parçası olabileceğinden, makine odası alanının kullanımı Volvo Penta'nın önceliği olmuştur.

Şirket, çeşitli alan gereksinimlerini karşılamak için çoklu konfigürasyonlara izin veren SCR ünitesinin tasarımı ile kolay kurulumu vurgulamaktadır. Kolay kurulum için, SCR ünitesi ayrıca sağlam cıvata flanşlarına sahip çoklu çıkışlara sahiptir. Son olarak, operatörler, tüm çözümün Elektronik Gemi Kontrol Sistemi (EVC) veya Deniz Ticari Kontrol (MCC) ekranlarından izlenmesine olanak tanıyan tam entegre bir sistemden yararlanmaktadır. Çözümün tamamı kurulum, çalıştırma, bakım ve servis kolaylığı için optimize edilmiştir.

Vira Haber