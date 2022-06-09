DUO CHALLENGE4SEAS Ekibi, Türkiye Turu Rekoru İçin Yola Çıkıyor!

Denizde kadınlara yönelik ön yargıları kırmak için yola çıkacak olan Pamir ve Ersezer’in bir diğer hedefi de azalan su kaynaklarına ve bilinçsiz tüketime dikkat çekmek. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de günde 190 litreye yakın kişi başı su tüketimi gerçekleşiyor. İkili, hedefledikleri 12 gün için yanlarına sadece 150 litre su alarak ihtiyaçlarını gidermeyi planlıyor.

Türkiye Turu Rekoru Dünya Rekorlar Listesine Alınacak

WSSR (World Sailing Speed Record Council / Dünya Yelken Hız Rekoru Konseyi) tarafından tekneye yerleştirilecek özel tracker ile takip edilecek parkurda, Pamir ve Ersezer’in süresi kayıt altına alınacak. Bu takip doğrultusunda ise rekor parkuru ve süresi, uluslararası rekorlar listesine tanımlanarak bir ilk gerçekleşmiş olacak. Pamir, “Bu organizasyonun uluslararası bir platformda tanınmasının, ülkemiz karasularında dünya yelkencilerinin katılımına ivme vereceğine inanıyorum. Bu tip rekorları takip eden ekip ve ekurilerin, böyle zorlu bir parkuru gerçekleştirmek isteyeceğine eminim” dedi.

Pamir ve Ersezer, Fransa’da açık deniz yarış ekurilerin dünya turu ve Atlantik geçişi rekorlarının danışmanlığını üstlenen Meteorolog Christian Dumard’la birlikte çalışıyor.

Tolga Pamir ve Sevda Ersezer’in gerçekleştireceği parkuru aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

http://tolgapamir.geovoile.com/challenge4seas/2022/tracker/?lg=tr

Vira Haber