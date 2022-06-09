Nehri Sanatla Yıkamak Projesi Çoruh’tan Start Aldı!

Çoruh’u atıklardan arındırmak üzere ele ele veren Bayburtlu çocuklar, eğitmenler eşliğinde dört gün boyunca çalışmalarına devam edecek.

10 okuldan 100 öğrenci Çoruh’u temizlemek üzere Bayburt’u kat ediyor

Çevre bilinci alanında farkındalık yaratmak amacını taşıyan proje, aynı zamanda çocukları sanat ve yaratıcılıkla buluşturuyor. 6 Haziran Pazartesi günü Bayburt, Kurucakol – Kaleardı Şehir Parkı - Kopuz mevkiinden start alan “Nehri Sanatla Yıkamak” projesine, Bayburt genelindeki 10 ortaokuldan toplam 100 öğrenci katılıyor. Projeye dahil olan eğitim kurumları arasında Adabaşı Ortaokulu, Bayburt Ortaokulu, Dede Korkut Ortaokulu, Erdem Bayazıt Ortaokulu, Konursu Ortaokulu, Maden Ortaokulu, Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu, Şehit Sebahattin Ortaokulu, TOBB Örence Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulu yer alıyor. Ayrıca, Bayburtlu Kadınlar Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Kızılay Derneği, Tema Vakfı ve Yeşilay gibi çeşitli STK’lardan gönüllüler de atık toplama aşamasında öğrencilere destek oluyor.

Atıklar çöpe değil sanata dönüşsün!

Güncel çevre sorunları arasında önemli bir yer tutan atıkları sanata dönüştürmeyi hedefleyen “Nehri Sanatla Yıkamak” projesi, sürdürülebilir bir gelecek için hem endüstriyel atık hem de su kaynaklarının temizliği konularına öncelik vermeyi öneriyor. Akarsulardan toplanacak atıklar, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan öncülüğünde, Baksı Müzesi ekiplerinin liderliğinde düzenlenecek atölye çalışmalarıyla birer sanat ürününe dönüşecek. Dönüşüm atölyelerine, atık toplama çalışmasına katılan öğrenciler arasından belirlenen 20 çocuk katılacak. Çocukların ürettikleri sanat çalışmaları önce Bayburt’ta Baksı Müzesi’nde sergilenecek, daha sonra İstanbul’a taşınacak.

Hedef, çevre konusunda bir bilinç dönüşümü yaratmak

İç içe geçen su ve endüstriyel atık sorunlarına yönelik bir bilinç dönüşümü yaratmayı hedefleyen proje, yıldan yıla Türkiye’nin diğer akarsuları ve o akarsuyun bulunduğu bölgeden çocukların katılımıyla sürecek.

Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan proje hakkında şunları söylüyor: “Baksı’nın, Bayburt’un ve Türkiye’nin geleceği çocuklar… Ufku sanatla genişlemiş, toplumsal sorunların bilincinde, vizyon sahibi yaratıcı beyinlere her şeyden daha çok ihtiyacımız var. Çocuklarımızı, çevresinde olup bitene seyirci değil, aktif birer aktör olarak konumlandıran projeleri bu yüzden önemsiyoruz.”

Projenin fikir ortağı ve sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Bocchi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Burat ise, “Topluma ve doğaya karşı sorumluluklarımızın bilincinde olmak ve bu alanda kalıcı değerler yaratmak en önemli ilkemiz. Bu proje ile bir yandan ülkemizin su havzalarının korunmasına katkıda bulunurken bir yandan da çocukları sanatın ve tasarımın sonsuz olanaklarıyla buluşturmak bize heyecan veriyor” dedi.