Düzce'de Av Yasağı Balık Fiyatlarını Yükseltti

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başladığını hatırlattı.

Hava şartlarının da olumsuz seyrettiğini belirten Karakaş, bu iki unsurun tezgahlarda balık fiyatlarını artırdığını söyledi.

Karakaş, av yasağının ardından teknelerini bakıma aldıklarını ve kıyı balıkçılığına yöneldiklerini kaydetti.

Fiyatların gelecek günlerde düşmesinin beklendiğini dile getiren Karakaş, "Havanın açılmasından sonra kıyı avcılığıyla istavrit, barbun, mezgit, çinekop gibi balıklar tezgahlarda yerini alacaktır. Fiyatlar da buna paralel olarak düşecektir." dedi.

Tezgahlarda hamsi kilogramı 135, mezgit kilogramı 130, levrek tanesi 75, çupra tanesi 70 ve alabalık tanesi 50 liradan satılıyor.

Vira Haber