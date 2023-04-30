İTÜ Meslek Lisesi Öğrencilerine TEKNOFEST'ten Ödül

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü adına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesi destekleri ve Beşiktaş Halk Eğitimi Merkezi Kurslar Birimi koordinesinde 2023 TEKNOFEST yarışmalarına İTÜMTAL öğrencilerinden oluşan İHA Takımı Liselerarası İHA Yarışmalarında Performans Ödülü Kazandı.



İTÜ MTAL'de Teknofest ateşini yakan ilklerin takımı Hilal İHA takımı, 2023 Teknofest Liselerarası İHA Yarışmalarında İST_MEM HİLAL adlı İnsansız Mayın Tespit ve İmha Aracı ile kazandığı Performans ödülü ile bir ilke imza attı.

Takımın koordinesi ve projeye yönelik atölye çalışmaları kapsamında İstanbul Elektronikçiler ve Bilişimciler Derneği (ELBİDER) ve yönetim kurulu başkanı Taner Muhammet BULUT da sürecin idamesinde her türlü teknik destek ve koordineyi sağlamıştır.

Takım Danışmanı Elektrik Elektronik Teknolojileri Alan Şefi Behçet Çevik ve öğrencilerimiz,

Mert Burak Mutlu, Arhan Demirci, Osman Ahmet Altınordu, Yaser Burak Birtürk, Burak Berber, Muhammmed Murat Sarı, Yiğit Efe Erdoğmuş'u tebrik ediyoruz. Örgün ve Hayat Boyu eğitimin birlikteliğinin güzel bir örneği olan çalışmamız ve oluşan sinerji ile oluşan İTÜ MTAL Dron takımımız yeni hedefini uluslararası yarışmalara yöneltti.

Vira Haber