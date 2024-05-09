Düzce’de Toz Uyarısı

Düzce Valiliği, Meteorolojinin uyarısını paylaşarak vatandaşları uyardı. Bu akşam saatlerinden itibaren (09 Mayıs 2024 Perşembe) Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi altında kalacağının tahmin edildiği belirten açıklamada “Cuma ve Cumartesi günlerinde Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak il genelinde etkili olması beklenen toz taşınımının 12 Mayıs 2024 Pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor. Toz taşınımının hafif zaman zaman orta kuvvette olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi

olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması için meteorolojik değerlendirme yayınlanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı hava tahmin raporlarının ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.



Batı Karadeniz’de fırtına

Valilik denizlerde meydana gelecek olan fırtına ile ilgili olarak ise “Batı Karadeniz’de (Düzce-Zonguldak-Bartın) rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi günü (11 Mayıs 2024) ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Vira Haber