İç Sularda Yasadışı Av Denetimi

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile Sinop’un göl, gölet, akarsu, çay, dere gibi tüm iç sularında denetimler gerçekleştirildi. Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Sinop İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Çiğdem Tuncay, “Artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar doğal kaynakların daha fazla kullanılmasına, doğal balık stoklarının olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Doğal kaynaklarımız sonsuz değildir. Sürdürebilir avcılığın sağlanması, ekosistemin koruması, her balığa en az bir kere üreme hakkı verilmesi ancak av yasaklarının getirilmesi ile sağlanmaktadır” dedi.

Yapılan denetimler ile sürdürülebilir su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılacağını belirten Tuncay, balıkçıların idari cezalara maruz kalmadan belirlenen süre içinde yasaklara uymalarının önemine dikkat çekti.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Tülin Erdem ve teknik personel denetimler sırasında Dr. Çiğdem Tuncay’a eşlik etti.

Vira Haber