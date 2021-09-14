Düzenli kruvaziyer seferleri Antalya’dan başladı

Kruvaziyer turizmi açısından Akdeniz’in önemli limanlarından biri olan QTerminals Antalya, düzenli kruvaziyer seferlerini yeniden başlattı. 28 Ağustos’ta deneme seferine çıkan lüks seyahat gemisi Blue Saphire, 4 Eylül’de Antalya’ya dönerek ilk seferini tamamladı.

Pandemi sürecinde Türkiye’de uzun süredir yapılamayan düzenli kruvaziyer seferlerinin yeniden başlamasından dolayı 11 Eylül Cumartesi günü QTerminals Antalya’da gala düzenlendi. Kamu, iş, turizm ve medya temsilcilerinin katıldığı, özellikle turizmcilerin yoğun ilgi gösterdiği galanın ardından yeni yolcularını alan dev yolcu gemisi, Akdeniz’de bir hafta sürecek seferini tamamlamak için yola çıktı.

Düzenli seferler devam edecek

Ağırlıklı olarak Rus ve Ukraynalı turistlerin katıldığı turda Blue Sapphire, İskenderiye, Kuşadası ve Marmaris ziyaretlerinden sonra tekrar Antalya’ya dönecek. 18 Eylül Cumartesi günü QTerminals Antalya’dan yeni yolcularını alacak kruvaziyer, düzenli seferlerine devam edecek.

Antalya kruvaziyer turizmi açısından büyük potansiyele sahip

Kruvaziyer turizminin pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte Antalya için ekonomik ve sosyal katkısının daha yüksek olacağını vurgulayan QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, “Liman tesislerinin kapasitesi ile QTerminals Antalya, Akdeniz’de iç ve dış turizm açısından önemli bir rol oynuyor. Kruvaziyer turizmi açısından büyük potansiyele sahip Antalya'yı, Doğu Akdeniz'de yeni bir dönüş merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.

QTerminals Antalya, toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesi, bin 830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 1.000 metrekare bagaj alanına sahip. Yılda yaklaşık 200 bin yolcuya ev sahipliği yapan QTerminals Antalya’da; yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetlerinin yanı sıra bagaj işlemleri de dahil olmak üzere tam terminal hizmetleri sunuluyor.

Vira Haber