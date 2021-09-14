TURMEPA Uluslararası Kıyı Temizleme Günü’nde tüm deniz dostlarını kıyılara davet ediyor
“Uluslararası Kıyı Temizleme (International Coastal Cleanup – ICC)” kampanyası çerçevesinde her yıl binlerce gönüllüsüyle sorumluluk üstlenen TURMEPA, bu yıl da kıyılarda!
Her yıl Eylül ayında 100’den fazla ülkedeki yüzbinlerce gönüllü, “Uluslararası Kıyı Temizleme (International Coastal Cleanup – ICC)” kampanyası kapsamında kıyılara akın ediyor. Aldığımız iki nefesten birini sağlayan denizlerimizin korunması amacıyla tüm dünyada eş zamanlı gerçekleşen etkinliğin Türkiye koordinatörlüğünü 2002 yılından bu yana DenizTemiz Derneği/ TURMEPA yürütüyor.
Bu yıl 18 Eylül Cumartesi günü yapılacak olan etkinlik ile TURMEPA, atıkların denize ulaşmasını önlemek, geleceğe temiz denizler bırakmak adına herkesi sorumluluk almaya davet ediyor. Siz de bu gönüllülük hareketinin bir parçası olmak için adım atın ve bize katılın!
Unutmayalım Deniz Varsa Hayat Var!
ICC Kampanyası’nın Tarihi
Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası, ilk olarak “The Ocean Conservancy” adlı sivil toplum kuruluşu tarafından 1986 yılında, ABD’nin Texas eyaletinde 2800 gönüllünün 124 ton atık toplaması ile başladı. Gördüğü yoğun ilgi sonrası önce ABD eyaletlerine ve daha sonra tüm dünyaya yayılarak uluslararası bir nitelik kazanan kampanya, International Coastal Cleanup (ICC) adını aldı. Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası’nda toplanan her atık kayıt altına alınarak tür ve kaynağına göre istatistiği yapılıyor ve kampanyaya katılan ulusal ve uluslararası tüm ülkelere bir rapor halinde sunuluyor. Bu rapor sonucunda, dünya genelinde denizlerdeki kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre gösterdiği değişkenlik saptanıyor. Tüm dünyadan gelen verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda da alınması gereken önlemler tespit edilerek çöpsüz denizler için çalışmalar yürütülüyor.
Program Akışı / 18 Eylül 2021, Cumartesi
09.30 Etkinlik alanı buluşma, Caddebostan Sahili, Beltur Kafe Önü
09.30 – 10.00 “Sıfır Atık Mavi” ve ICC Hakkında Bilgilendirme
10.00 – 11.00 Kıyı Temizliği
11.00 – 11.30 Toplanan Atıkların Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi
11.30 – 12.00 Deniz Kirliliği Konusunda Bilgilendirme, Sıfır Atık Mavi Sözü Verilmesi, Basın Açıklaması ve Toplu Fotoğraf Çekimi
Vira Haber
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