DYNAMIQ, BLC Yachts Ortaklığı ile Türkiye’de

BLC Yachts kurucusu Candaş Balcı, yaptığı açıklamada “ Kaliteye, yeniliğe ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızla uyumlu bir marka olan DYNAMIQ ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz. DYNAMIQ’ in Türkiye’de temsilciliği ile süper yat müşterilerimize tasarım ve kaliteden ödün vermeden benzersiz bir avantaj sunmayı planlıyoruz.” diye belirtti.

Dynamiq CEO’su Sergei Dobroserdov; “Candaş gibi deneyimli, enerjik ve Dynamiq’i farklı kılan özellikleri anlayan bir temsilciyi bulmak bizim için büyük mutluluk. Üretimimiz Türkiye’de olduğundan, Türk tekne sahiplerine evlerine yakınken tamamen farklı bir ürün sunmanın heyecanını yaşıyoruz.”

Her iki şirket için de önemli bir adım olan bu ortaklığın Dynamiq’i 35 metre ila 65 metre segmentindeki yat üretiminde Türkiye pazarında önemli bir oyuncu haline getirmesi amaçlanıyor. Dynamiq şu anda Antalya Serbest Bölge’deki modern tersanesinde 50 metrelik amiral teknesinin inşaasına devam ediyor ve gelecek yeni siparişler için avantajlı fiyatlar sunuyor.

Vira Haber