Güneş Aysun, Uluslararası MYBA Yönetim Kuruluna Seçildi

1984 yılında Fransa’da kurulan MYBA, dünya çapında yaklaşık 430 acente ve broker tüzel ve bireysel üyesi ile superyat sektörünün en önde gelen birliği olarak görülüyor.

Firması Galeo Yatçılık ile 15 yıldır MYBA’nın kurumsal üyesi olan Güneş Aysun Fransa’nın Nis kentinde yapılan Genel Kurul’da üyeler tarafından seçilerek Türkiye’den yönetim kuruluna seçilen ilk üye oldu.

Özellikle, Amerikan ve Batı Avrupa ağırlıklı bir yönetim yapısına sahip olan MYBA'da Güneş Aysun'un katılımıyla Doğu Avrupa'yı da daha etkin bir şekilde temsil edebilecek. Bu süreçte, Türk yatçılık sektörünün uluslararası alandaki konumunun daha da güçlenmesi ve Türkiye ile dünya yatçılık firmaları arasındaki iş birliğinin daha da artması bekleniyor.

MYBA uluslararası bir mesleki birlik olmanın ötesinde her yıl düzenlediği MYBA Charter Show, MYBA Superyacht Broker’s Seminar ile süperyat ve yat turizmi dünyasında oldukça etkili bir konuma sahip. Ayrıca MYBA Charter Kontratı ve MYBA MOA Satış Kontratı da tüm dünyada yat kiralamaları ve satışlarında standard anlaşma olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Türkiye’de, TYBA (Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği), Başkanı olan Güneş Aysun, 2021 yılından beri bu görevi de sürdürüyor.

Vira Haber