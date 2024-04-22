Sirena Marine'nin Fusion Projesi: Yapay Zekâ İnovasyonu

Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, yeni başlattığı doğuştan entegre yapay zekâya sahip, bulut üzerinden servis sağlayan Oracle Fusion ERP Projesi ile hayata geçireceği inovasyon ve ileri teknolojiye dayalı akıllı uygulamalarla; üretim, lojistik, siber güvenlik gibi birçok konuda sektöründe fark yaratacak.

Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, Ar-Ge, inovasyon ve ileri teknolojiye dayalı yatırımlarıyla sadece Türkiye’de değil, dünyada da fark yaratmaya, sektöründe öncü ve yenilikçi bir oyun kurucu olarak değer yaratan işlere imza atmaya devam ediyor.

Sirena Marine, küresel üretim hedeflerine paralel olarak bu anlayışla daha ileri teknoloji ve inovasyon içeren çözümler sunan Oracle Fusion Cloud Applications ERP Projesi’ni başlattı. Doğuştan entegre yapay zekâya sahip, bulut üzerinden servis sağlayan yeni ERP sistemi, daha iyi kullanıcı deneyimi, esneklik ve ölçeklenebilirlik özellikleri ile öne çıkarıyor. Sistem rakiplerine göre çok daha ileri taşınmış verimlilik, entegrasyon ve veri güvenliği de sağlıyor. Sistem, bulut teknolojisi sayesinde internet üzerinden erişilebilirlik ve kullanıcıların donanım ve yazılım bağımsız olarak çevrimiçi çalışabilmesine olanak sağlıyor.

İyileştirilmiş verimlilik ve entegrasyon ile sürdürülebilir tesis

Oracle Fusion Cloud Applications ERP Projesi ile uygulanacak yeni sistem ile esneklik, yenilikçi iş süreçleri, hızlı karar alma gibi alanlarda verimlilik artırılırken Sirena Marine tesislerinde veri bütünlüğü iyileştirilerek hatalar ve tekrarları daha da azaltma imkanı sağlanacak. Veri odaklı analizler ile üretim tesislerinin kabiliyetleri arttırılacak.

Yapay zekâ ile mükemmel üretim ve yüksek müşteri memnuniyeti

Tüm mobil cihazlarla uyumlu olarak çalışabilen Fusion, doğuştan sahip olduğu yapay zekâ teknolojisiyle kendi kendine öğrenerek üretimde ve müşteri deneyiminde sürekli mükemmellik sunabiliyor. Yapay zeka ve derin öğrenme özellikli uygulamaları sayesinde; gelişmiş önyüzü sayesinde kullanıcı deneyimi ile daha fazla içgörü ve verimlilik sağlayabiliyor. Yapay zekâ destekli ileri üretim planlama yeteneği ile sunan yazılım sistemi, operasyonel olarak daha basit, daha hızlı ve daha iyi yollar sunabiliyor. Malzeme, zaman ve kapasite kısıtlamalarını tespit ediyor, talepleri önceliklendiriyor, kesintileri en aza indirmek için tedarik sistemini yönlendiriyor ve kaynakları en iyi şekilde kullanmak için üretim planlamalarına yardımcı oluyor.

Fusion, yenilikçi özellikleri, mobil çözümleri, raporlama yetenekleri ve kullanımı kolay arayüzü, her tür akıllı mobil cihazlarda çalışabilme özelliği, ürünleri yapay zeka ile depoya yerleştirme sayesinde ileri seviye depo yönetiminde gereksiz stok tutmanın önüne geçiyor, depo kullanımını en verimli hale getiriyor. Tüm bunları yaparken daha iyi çözüm önerileri sunabilmek için organizasyonun alışkanlıklarını da makine öğrenmesi yoluyla geliştirdiği algoritmalarla iyileştiriyor. Veri analitiği ve yapay zekâ destekli araçlarla müşteri tercihlerini anlama ve onlara daha iyi hizmet sunma yeteneğini geliştirerek müşteri memnuniyeti ve sadakatini de artırıyor.

280’den fazla süreci iyileştirecek proje 1 Ocak 2025’te tamamlanacak

Mart ayında başlatılan proje, Kepi Teknoloji A.Ş iş birliği ile gerçekleştiriliyor. 2024 yılı içinde tüm çalışmaların tamamlanarak, 1 Ocak 2025 itibariyle Sirena Marine genelinde tüm birimleri için hayatın Oracle Fusion Cloud ERP ortamına taşınması hedefleniyor. Proje kapsamında 280’den fazla sürecin ele alınması ve yeniden tanımlanması planlanıyor. Projenin 2025 yılında hayata geçmesiyle birlikte Sirena Marine, bulut platformuna taşınan iş süreçleri ve yönetim mekanizmaları, yükselen esnek çalışma, hızlı refleks, robot ve insan iş birliğine dayalı kolaboratif çalışma gibi yeni iş yapış biçimlerine tamamen uyumlu ve hazır hale gelmiş olacak.

Vira Haber