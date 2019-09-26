E Ticaret Siteleri Ürünleri Nereden Alıyor?

Tercihlerinize bağlı olmasına rağmen, sattığınız ürünlere sıkça dokunamaz veya göremezsiniz. Öte yandan, stoklarınızı gerçek anlamda bir depoda (garajınızda bile) depolayarak yönetebilirsiniz.

Kendi Ürünlerinizi Yapın

Bu ana formda girişimciliktir. Örneğin, bir ürün hazırlama ve onu işinize benzer bir tada sahip olan müşterilere satma fırsatınız var. Bu fikir yüzyıllardır gıda üreticilerine, demircilere, esnaflara ve diğer birçok ürüne uygulanmıştır. Neyse ki, dijital devrim sayesinde, ürünlerinizi oturma odanızda otururken bile satabilirsiniz.

Kendi imajınıza göre ürünler oluşturarak, raflarınızdaki ürünlerin miktarı ve fiyatı konusunda tam kontrol ve esnekliğe sahip olursunuz. Ayrıca stoklarınızı depolamaktan ve doğru ürün teslimatı sağlamaktan e ticaret siteleri ile sorumlusunuz. Bu kategorideki ana öğeler el sanatları, mücevherler, sanat eşyaları ve bireysel ürünlerdir.

Dropshipping Yapın

Kendi ürünlerinizi oluşturma fırsatınız yoksa veya envanter elde etmek için doğrudan üretici ile çalışmayı tercih etmiyorsanız, envanter bazlı satışları kullanmayı düşünebilirsiniz.

İlk olarak, dropshipping ile ürünler listelenir, siparişler kabul edilir ve bu siparişler dropshipping'e yönlendirilir. Bu noktada, damla gönderiler satılan ürünü paketliyor ve müşteriye gönderiyor. Çoğu durumda, alıcı malların doğrudan mağazanızdan geldiğine inanmaktadır ve dropshipping işlemine dâhil olduğunu fark etmemektedir.

Bir dropshipper firmasından daha fazla kontrole sahip olmak istiyorsanız, ancak bir e-ticaret sitesinde satmak istediklerinizi üretme arzunuz veya yeteneğiniz yoksa ürünü doğrudan üretici veya toptancıdan satın almak size yardımcı olabilir. Bu durumda, ürünleri toplu olarak üreten üreticiye veya ürünü e-ticaret sitenizde satış için indirimli olarak satan toptancıya başvurmanız gerekir.

Erken Trend Tespiti

Bir üretici ülke olmadığımız için, özellikle Çin pazarlarında veya yurtdışında ABD pazarlarında popüler olan ürünler, belli bir süre sonra ülkemizde popüler hale gelmektedir. Bunun en iyi örnekleri aksiyon kameraları, güç bankaları veya stres giderici tekerlekler gibi ürünlerdir. Özellikle stres çarkı gibi ürünler modaya uygundur, çok satar ve düşüşten sonra bu satış rakamlarına e ticaret siteleri ile ulaşmak mümkündür. Bu nedenle, aksiyon kameraları veya Powerbank gibi teknolojik ürünler açısından uygun fiyata yeni modeller getirmeli ve stres çarkı gibi periyodik ürünler getiren ilk firmalardan biri olmalısınız.

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Vira Haber