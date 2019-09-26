Bursa'nın haber ajansı Bursa Gündem büyüyor

Yerel haber sitelerinden birisi olan bursa haber yaptığı tarafsız ve doğru haberlerle ön plana çıkmaya başarmıştır. Site birçok kategori de okuyucularına hizmet veriyor. Deneyimli ve başarılı yazar kadrosuyla kaliteli haber yapmalarıyla okuyucularının takdirini toplayabilmişler. Bursa genelinde her alanda aktif çalışanlarıyla bilgilere hızla ulaşıp haberleriyle bu bilgileri siz değerli okuyucularına sunuyorlar.

Bursa Gündem kendini geliştirerek öncellikle Türkiye genelinde haberler yapmaya başladı. Bu haberler sayesinde en çok hit alan haber siteleri arasına girmişler. Daha sonra kendini güncelleyip en iyi haberler sunmak istemesiyle Dünya genelin de haberler yayınlamaya başlayan site bu işte de üstüne düşeni başarıyla yerine getirdiği söylenebilir. Dünya genelinde birçok ülkede haber almasını sağlayan çalışanlarıyla kaliteli haber içerikleri üretip en anlamlı biçimde bu bilgileri sitesine yüklüyorlar.

Bursa gündem haberciliğin esaslarından olan net ve özgün haber yayımlama ilkesini hit uğruna değiştirmediği için okuyucuların ekstra ilgisini çekmeye becermiş. Haberlerin de gereksiz kelime kullanımı yapmayıp haberin içeriği neyse sadece onu yazarak birçok haber sitesiyle arasında ki farkı ortaya koymuş oluyor. Site sağdan soldan derlenmiş bilgileri yorumlayıp haberler yapmak yerine kendi imkanlarıyla öğrendiği bilgilerle özgün haberler yazıp sitesine yüklüyor.

Site güncel bilgilerin yanında sitenin güncel kalması adına emek harcıyor. Telefonlardan da rahatça haber okunması için mobil uyumlu olan site, ana sayfasının düzenini bile okuyucuların haberlere ve bilgilere rahatça ulaşabilmesi için düzenlemekten de eksik kalmıyor. Ana sayfasında tarih, hava durumu ve anlık ekonomi verilerini paylaşarak okuyucunun bu bilgiler için herhangi bir habere veya farklı bir siteye tıklamadan da bilgi sahibi olmasını sağlamışlar.

Bursa haberler kategorisi ve Bursa spor kategorisiyle Bursa ilinin haber sayfası olduğu apaçık ortaya koymuşlar. Bursa sporla ilgili çok detaylı haberleriyle takımın desteklenmesinde yadsınamaz payı olduğu da söylenebilir.

Magazin kategorisin de çeşitli magazinsel haberler paylaşarak sayfaya farklı bir bakış açısı ve farklı bir renk getirdiği söylenebilir. Magazin haberleri bol yazılı değil de bol görselli olmasıyla okuyucuların göz zevkine hitap ediyorlar. Merak edilen ünlülerin bilinmeyen taraflarını ele aldığı haberleriyle magazin severlerin gönlünde taht kurmuşlar.

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Vira Haber