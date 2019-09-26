JSMEA Türk firmalarıyla işbirliğine hazır

Japonya Gemi ve Ekipman Birliği (JSMEA) tarafından Japon Gemi Makine ve Ekipman Birliği Semineri düzenlendi

Seminerin açılış konuşmasını Japonya Gemi ve Ekipmanları Birliği Başkanı Shinzo Yamada yaptı. Shinzo Yamada, yaptığı konuşmada Japon Gemi ve Ekipmanları Birliği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yamada ayrıca Türk gemi yan sanayi firmaları ile iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Shinzo Amada'nın ardından Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Çınar, Türk gemi inşa sektörünün son yıllardaki gelişimini anlatan sunum yaptı.

Hüseyin Çınar'ın ardından GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, geçmişten günümüze Türk gemi inşa sektörünün gelişimi, kapasitesi ve geleceği ile ilgili hedeflerini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi.

Seminer, katılımcı firma temsilcilerinin konuşmaları ile sona ererken yüksek kalitede her çeşit gemi makine ve ekipmanı üreticisini ve ticaret şirketlerini kapsayan yaklaşık 260 üyeden oluşan Japon Gemi Makine ve Ekipman Birliği’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği seminerde katılımcılar, son Japon teknolojisi ürünler hakkında bilgi edinmenin yanı sıra birliğin üyeleri ile fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldular.

Fuji Electric, Fuji Trading Group, Hanshin Diesel, IBUKI, NIGATA, Isoda Metal, Kamome Propeller, Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery Equipment, Nabtesco, Nakashima Propeller, Naniwa Pump, Nippon Paint Marine, SEMCO, Taiko Kıkai Industries, Taiyo Electric, Tokyo Keiki ve YANMAR gibi Japonya’nın önde gelen firmaları da seminerde yer aldılar.

Yapılan seminere İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Japon Gemi ve Ekipman Birliği Başkanı Shinzo Yamada, Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Çınar, GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli ve Genel Sekreter Ahmet Hamza, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, İlkfer Group Kurucu Ortağı İlker Meşe, ONURSAN Kurucusu Yılmaz Onur, Nippon Paint Marine Türkiye Genel Müdürü Baybora Yıldırım ve İş Geliştirme ve Ticaret Direktörü Cengiz Karabüber, Global Marine Kurucusu Bülent Temur, Japon ve gemi ve Türk ekipman firmalarından yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Vira Haber