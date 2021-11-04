Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçirildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla denetimler sürüyor.

Yapılan denetimlerde 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Olayla ilgili iki kişiye 218 bin 200 lira para cezası kesilirken kaçakçılıkta kullanılan araca el konuldu.

Midyeler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.

Vira Haber