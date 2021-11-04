Dearsan’dan Nijerya’ya Açık Deniz Karakol Gemisi

Nijrerya Donanması ve Dearsan arasında 2 adet 76 metrelik OPV76 Açık Deniz Karakol Gemisi’nin tedariki için sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre 2 geminin 37 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

İmza töreninde konuşma yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı Awwal Gambo, Gine Körfezi’nde korsanlık faaliyetlerinin Nijerya Donanması’nın faaliyetleri katkılarıyla düştüğüne değindi. Aynı zamanda Gambo, Gana Deniz Kuvvetleri Komutanı’nı Gine Körfezi’nde korsanlıkla mücadele ve bölgede iki ülkenin deniz güvenliğinde işbirliği konularının görüşmek için ağırladı ve toplantıda çok uluslu bir görev gücünün oluşturulması kararlaştırıldı.

Nijerya Donanması’nın görev gücündeki etkinliğini arttırmak amacıyla Nijerya Başkanı 2 adet Dearsan OPV76 Açık Deniz Karakol Gemisi’nin teradikini onayladı. Awwal Gambo, tedariki Nijerya Donanması’nın 2021-2030 stratejik planının bir kilometre taşı olarak tanımladı. Gambo bu gemilerin korsanlıkla, kaçakçılıkla ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin yanı sıra doğal afetlerde de insani yardım görevlerini de yerine getirebileceğini belirtti.

Geminin Nijerya’ya tedarik edilecek konfigürasyonunda 40mm baş topu, ASELSAN STAMP 12.7mm UKSS, 12.7 ile 25mm veya 30mm UKSS göze çarpıyor. Geminin tepesindeki radarın ise ASELSAN MAR-D ile benzerliği dikkat çekici.