Edirne'de Av Yasağı Olan Gölde "Drone" İle Tespit Edilen Kayıklara El Konuldu

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DSİ koordinesindeki ekipler, av yasağı bulunan bölgelerdeki kaçak avcılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, her türlü avcılığın yasak olduğu Pamuklu Gölü'nde usulsüz avlanmada kullanılan kayıklara el konuldu. Kayıklar iş makineleri vasıtasıyla gölden çıkarıldı.

Kaçak avcılığın önlenmesi ve av yasağı olan bölgelerdeki koruma faaliyetlerinin aralıksız süreceği kaydedildi.

Vira Haber