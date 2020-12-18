Asyaport’un Kadına Yönelik Fırsat Eşitliği ve Taciz Önleme Çalışmaları, IFC Tarafından En İyi Uygulamalar Arasında Yer Aldı

Dünya Bankası’nın gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektöre odaklanan en büyük küresel kalkınma kurumu olan IFC, Asyaport’un uygulamalarında yer alan “Taciz Önleme Politikası ve Fırsat Eşitliği Eylem Planı”nı inceledi. IFC’nin Çevre, Sosyal ve Yönetişim Önerileri ve Çözümleri Departmanı tarafından oluşturulan çalışmada şirketin, Çevresel ve Sosyal Eylem Planı çalışmalarının ve daha fazlasının uygulandığı vurgulandı.

2019'da Asyaport, IFC'nin Çevresel ve Sosyal Vakalar (E&S) incelemesinin bir parçası olarak Cinsiyete Dayalı Şiddet (GBV) risk değerlendirmesini tamamlayarak yayınladı. Sonuçlara dayanarak şirket, projede fırsat eşitliğini teşvik etmek ve GBV risklerini daha da azaltmak için adımlar atmayı taahhüt etti. IFC tarafından yapılan değerlendirmeye göre Asyaport; 2015 yılından bu yana iş gücündeki kadın sayısını sürekli takip ederek, toplam kadın çalışan sayısını iki katına çıkardı. “Şu anda Asyaport'ta çalışan 62 kadın bulunuyor ve Türkiye'deki geleneksel toplumsal cinsiyet algısının üstesinden gelmek için çaba gösteriyor.” ifadeleri kullanıldı. Yakın zamanda Asyaport’un kadın çalışan sayısını daha da artırmak amacıyla liman operasyon pozisyonları açtığı ve fırsat eşitliği eylem planını tamamladığı belirtilen değerlendirmede “Bu politika ile Asyaport Liman A.Ş.; bünyesinde, taciz, cinsel taciz ve cinsel saldırı konusunda farkındalığının artması için çaba göstermeye, bu tür olayların engellenmesine, bu tür iddialar ve şikâyetler söz konusu olduğunda etkin bir soruşturma ve yaptırım mekanizması işletmeye hazır olduğunu bildirmektedir. Asyaport Liman A.Ş. bu tür mağduriyet konusunda bilgilendirmeyi ve mağdurlara destek vermeyi, taraflarının onayına bağlı olarak onarıcı adaleti sağlamaya ilişkin girişimlerde bulunmayı, ilgili tüm iddia ve şikâyetleri etkin bir şekilde ele almayı taahhüt eder.” denildi.

Aralarında IFC’nin de bulunduğu kredi desteği sağlayan yatırımcılarla yaklaşık 500 milyon dolarlık bir proje olan Asyaport, Türkiye’nin ilk ve en büyük transit terminali olarak hizmet vermek üzere stratejik bir konumda yer alıyor. 2010 yılında inşaatına başlanan Asyaport’a ilk gemi 2015 yılında yanaşarak faaliyete geçti. Yıllık 2,5 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesi olan liman, şu an dünyanın en büyük gemileri olan 24 bin TEU kapasiteli konteyner gemilerini elleçleyebilir bir yapıya sahip. Ayrıca limanda elektrikli 11 gemiden kıyıya konteyner vinci (STS), 30 lastik tekerlekli portal vinci (RTG), 3 gemi vinci ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ile çalışan 60 Terminal Çekici bulunuyor.

Vira Haber