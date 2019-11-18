Edirne'de limandaki 3 tekne yandı
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan limanda bağlı olan teknelerde yangın çıktı. Yangında limandaki 3 tekne kullanılmaz hale geldi.
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Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan yangında limandaki 3 tekne kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, limanda bağlı olan 3 teknenin yandığını gören balıkçılar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Vira Haber
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