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Edirne'de limandaki 3 tekne yandı

Edirne'de limandaki 3 tekne yandı

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan limanda bağlı olan teknelerde yangın çıktı. Yangında limandaki 3 tekne kullanılmaz hale geldi.

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Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan yangında limandaki 3 tekne kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, limanda bağlı olan 3 teknenin yandığını gören balıkçılar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Vira Haber

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