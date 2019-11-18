Rusya, Ukrayna gemilerini iade etti

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kerç Boğazı yakınlarında ele geçirilen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait üç geminin Ukrayna tarafına iade edilme süreci gerçekleşti.” ifadeleri kullanıldı.

Bilindiği üzere, Rusya’nın yasa dışı olarak el koyduğu Ukrayna’ya ait üç savaş gemisi; “Nikopol”, “Berdyansk” ve “Yeni Kapu” dün Kerç limanından çıkarılmıştı.

Kerç Boğazı'nda ne olmuştu?

Ukrayna donanmasına ait gemilerin, 25 Kasım 2018 tarihinde Rusya sınırlarını ihlal ettiği ileri sürülmüştü. Rus sınır güvenlik güçlerinin taleplerine karşılık vermeyen Ukraynalı denizciler birkaç saat boyunca tehlikeli manevralar gerçekleştirmişti. Olay sonucunda gemiler alıkonulmuş, gemilerde 2'si Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli toplam 24 Ukraynalı denizci gözaltına alınmış, ardından Rus ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.

Tutuklu denizciler 7 Eylül’de Rusya ve Ukrayna arasındaki mahkum ile tutukluların değişim anlaşması kapsamında Ukrayna’ya iade edilmişti.

Vira Haber