İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ ULAŞIMI

  3. Vapur seferleri normale döndü
Vapur seferleri normale döndü

Vapur seferleri normale döndü

Yoğun sis nedeniyle sabah saatlerinden itibaren yapılamayan  İstanbul'da şehir hatları vapur seferleri normale döndü.

A+A-

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü. Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, yoğun sis nedeniyle yapılamayan seferlerimiz normale dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

İstanbul Boğazı'nda sabah etkili sis nedeniyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferleri iptal edilmişti.

Vira Haber

Bu haber toplam 81 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.