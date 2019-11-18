Vapur seferleri normale döndü
Yoğun sis nedeniyle sabah saatlerinden itibaren yapılamayan İstanbul'da şehir hatları vapur seferleri normale döndü.
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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü. Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, yoğun sis nedeniyle yapılamayan seferlerimiz normale dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.
İstanbul Boğazı'nda sabah etkili sis nedeniyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferleri iptal edilmişti.
Vira Haber
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Etiketler : Şehir hatları, sis, vapur, gemi, İstanbul boğazı
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