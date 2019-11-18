Aliağa Liman Başkanı istifa etti

Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli kendi isteğiyle görevinden istifa etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, de Köleteli’yi ziyaret ederek bundan sonraki iş hayatında başarılar diledi. Sert, “Birlikte çalışmaktan keyif aldığım Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli kendi isteğiyle emekli oldu. Kendisini ve ekibini ziyaret ettik. Bundan sonraki iş yaşamında da başarılarının devamını dilerim.” dedi.

Yeni Liman Başkanı Ahmet Apak

Köleteli'nin, çalışma hayatını Aliağa’da, özel sektördeki bir firmada sürdüreceği, yerine ise İzmir Liman Başkanı Ahmet Apak’ın atandığı öğrenildi. İTÜ Denizcilik Fakültesi 1989 mezunu olan Köleteli, mesleğe DB Deniz Nakliyat’ta vardiya mühendisi olarak başladı. Ardından kamu sektörüne geçen Köleteli, sırasıyla Bodrum, İzmir ve İzmit liman başkanlıkları görevini üstlendi. 2010-2015 yılları arasında Aliağa Liman Başkanlığı görevinde bulunan, ardından İzmir Liman Başkanlığı uzman kadrosunda görev yapan Köleteli, 2017 yılında yeniden Aliağa Liman Başkanlığı görevine getirilmişti.

Vira Haber