Türk P&I, yenilenen yat sigortası ile yat sahiplerinin yanında

Kuruluşundan bu yana Türkiye’nin Su Araçları Sorumluluk Sigortalarında piyasa lideri rolünü üstlenen ve Su Araçları Sigortalarında en büyük hacme sahip sigorta şirketleri arasında yer alan Türk P&I, yenilenen Yat Sigortası ürünü ile yatlara sigorta teminatı sağlıyor.

Yat sigortacılığında dünyada kabul görmüş en ileri sigorta uygulamaları, Türk denizcisinin sigortacısı olan Türk P&I tarafından, Türk yatçılarının ihtiyaçları göz önüne alınarak Türk P&I Yat Sigortası kapsamında bir araya getirildi.

Yatın kendisine gelecek maddi zararların yanı sıra, 3. Şahıslara karşı verilebilecek zararların tazminat yükümlülüğü, harp ve grev gibi hallerden kaynaklanabilecek zararlar, çevre kirliliği, yatın elektronik aksamlarına gelebilecek zararlar, yat sahibi ve misafirlerinin ferdi kazalar sonucu yaralanma, ölüm, sürekli sakatlık ve tedavisi sonucu ortaya çıkabilecek tazminatlar, sigortasız tekne kullanıcılarının sigortalı tekneye verebileceği zararlar, teknedeki kişilerin denize düşme sonucu kurtarılmasından doğan masraflar, teknenin kendisinin kurtarılma ihtiyacı olması halinde doğabilecek kurtarma ve yardım masrafları, ayrıca teknedeki kişisel eşyaların ve balıkçılık malzemelerinin başına gelebilecek tamir ve ikame masrafları, Türk P&I Yat Sigortası tarafından sağlanabilen teminatlardan sadece bazıları.

Yatın, su sporlarında kullanılması, yarışlara katılması gibi haller de Türk P&I Yat Sigortası kapsamında sigortalanabilmektedir.

Son derece geniş tutulan bu teminat yelpazesinin yanı sıra, yat sahibinin ihtiyaç duyması halinde talep edebileceği asistans hizmetleri ve yatın kullanımından kaynaklı hukuksal koruma gibi ek menfaatler de yine Türk P&I’ın yat sigortalılarına sunulabilmektedir.

Yüzlerce yat sahibi, Türk suları ve dünya denizlerinde yatlarını Türk P&I Yat Sigortası’nın sağladığı güven ve huzur ile kullanıyor. Türk P&I, Türkiye’nin yanı sıra, dünya çapındaki 370’in üzerindeki profesyonel temsilcisi ile yat sahiplerinin her zaman yanında…

Vira Haber