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Efe Chartering, Filosuna 'EFE BOSPHORUS' Gemisini Ekledi

Efe Chartering, Filosuna 'EFE BOSPHORUS' Gemisini Ekledi

Türkiye'nin önde gelen deniz taşımacılığı operatörlerinden biri olan Efe Chartering, 2016 yapımı 63500 dwt ultramax gemisi Cp Tianjin'ı filosuna kattı.

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Şirket, kısa ve uzun dönem gemi alımlarıyla ticari işletmeciliğini sürdürmekte olup, son zamanlarda 2 gemisini satışa çıkarmıştı. Yapılan açıklamaya göre, Efe Chartering filosuna başka gemilerin de eklenmesi planlanıyor.

Yeni satın alınan gemi, 4 yıldır Efe Chartering'in uzun dönem kirasında bulunuyordu. 200 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde geminin adı "EFE BOSPHORUS" olarak değiştirildi ve Liberya bayrağı çekildi.

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Vira Haber 

 

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