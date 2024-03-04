Efe Chartering, Filosuna 'EFE BOSPHORUS' Gemisini Ekledi

Şirket, kısa ve uzun dönem gemi alımlarıyla ticari işletmeciliğini sürdürmekte olup, son zamanlarda 2 gemisini satışa çıkarmıştı. Yapılan açıklamaya göre, Efe Chartering filosuna başka gemilerin de eklenmesi planlanıyor.

Yeni satın alınan gemi, 4 yıldır Efe Chartering'in uzun dönem kirasında bulunuyordu. 200 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde geminin adı "EFE BOSPHORUS" olarak değiştirildi ve Liberya bayrağı çekildi.

Vira Haber