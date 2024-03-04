Efe Chartering, Filosuna 'EFE BOSPHORUS' Gemisini Ekledi
Türkiye'nin önde gelen deniz taşımacılığı operatörlerinden biri olan Efe Chartering, 2016 yapımı 63500 dwt ultramax gemisi Cp Tianjin'ı filosuna kattı.
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Şirket, kısa ve uzun dönem gemi alımlarıyla ticari işletmeciliğini sürdürmekte olup, son zamanlarda 2 gemisini satışa çıkarmıştı. Yapılan açıklamaya göre, Efe Chartering filosuna başka gemilerin de eklenmesi planlanıyor.
Yeni satın alınan gemi, 4 yıldır Efe Chartering'in uzun dönem kirasında bulunuyordu. 200 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde geminin adı "EFE BOSPHORUS" olarak değiştirildi ve Liberya bayrağı çekildi.
Vira Haber
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Etiketler : Efe Chartering, Gemi, EFE BOSPHORUS
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