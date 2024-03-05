“Kadın İstihdamını Önemsiyoruz, Çalışanlarımızın %40’ı Kadınlardan Oluşuyor!”

Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Dünya yüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir.’’ sözünü kendilerine şirket felsefesi edindiklerini ve kadın istihdamı konusunda hassas olduklarını belirtti.

Denizcilik sektörü dünyada ve ülkemizde kadın denizcilerle büyümesini sürdürüyor. Türkiye’de kadınlar, 1980’li yılların ardından denizcilik sektörünün çeşitli kollarında var olmaya başladı. Ticari gemilerde istihdam ve denizcilik okullarına kadınların kabulü ise 1991 yılından sonra gerçekleşti.

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın (UAB) kayıtlarına göre, halen Türkiye’de 135.354 aktif gemi insanı bulunuyor. Zabitan sınıfında 921 kadın çalışan, 44.094 erkek çalışan, tayfa sınıfında ise 3.996 kadın çalışan, 86.343 erkek çalışan yer alıyor” bilgisini verdi.

CAMELOT MARITIME’DAN KADINLARA ‘EŞİTLİKÇİ’ UYGULAMA

Sektörde çalışan kadınlar için denizciliği zorlaştıran en önemli unsur ne ağır sorumluluklar ne de aylarca açık denizde bulunmak… Denizci kadınların en büyük sorunu cinsiyet ayrımcılığı.” yorumunu kullanarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi düşüncelerini paylaşan Çavuşoğlu, “Camelot Maritime olarak kadınların tüm iş dallarında gerek mavi yaka gerekse de beyaz yaka olarak bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Kadınlara yönelik eşitlikçi uygulamalarımız ile kadınların iş hayatında daha verimli çalışmasının önünü açıyoruz. Geleceğimizin şekillenmesinde önemli role sahip olan kadınların iş yaşamında her geçen gün önemli başarılara imza attığını görmek bizi gururlandırmaktadır’’ dedi.

ÇALIŞANLARIMIZIN %40’I KADINLARDAN OLUŞUYOR

Kadının iş gücüne katılımının, ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından gerekli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ‘’Ofisimizde ve gemilerimizde en alt kademeden, en yüksek seviyeye kadar her türlü pozisyon ve hizmette kadın çalışanlarımız bulunuyor. Firma bünyemizde çalışan kadın ekip arkadaşlarımızın cesur, katılımcı, birlikte öğrenmeye açık ve duyarlı olmaları şirketimizin büyüme ivmesine destek veriyor.’’ İfadesini kullandı. Camelot Maritime olarak cinsiyetçi yaklaşımdan uzak bir istihdam politikasına sahip olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, ‘’ Turizm sektörünün %33’ü kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Bu sektöründe içinde bir işletme olarak ofis kadromuzun çalışanlarının %40’ı kadınlardan oluşmaktadır.’’ yorumunu kullandı.

3038DWT KAPASİTELİ OİL CHEMİCAL TANKER GEMİSİNİ ‘GRUP ŞİRKETİMİZDE’ İŞLETMEK ÜZERE BÜNYEMİZE KATTIK

Yatırım odaklı olduklarının özenle altını çizen Çavuşoğlu, “Camelot Maritime olarak grup şirketimiz teknik işletmesinde işletilmek üzere 3038DWT kapasiteli Oil Chemical Tanker gemisini bünyemize katmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha önce Güney Kıbrıs bandırasında, DNV’nin klasında bulunan gemi; Panama bandırasına geçirilerek, Türk Loydu tarafından klaslanmıştır. Camelot olarak yatırımlarımıza planladığımız büyüme hedefimiz doğrultusunda devam ediyor, şu an için planlamalarımız dahilinde emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

GÜRBÜZ CAN: MÜŞTERİLERİMİZİN HER TÜRLÜ TALEPLERİNİ KARŞILIYORUZ

Camelot Maritime Genel Müdürü Kaptan Gürbüz Can, “Tailor made işletme mantığı ile müşterilerimizin her türlü taleplerini karşılayabilme güdümlü işletme yapımız bulunmaktadır. Bu sebeple çok avantajlı konumda olduğumuzu, müşterilerimize esnek seçenekler sunabildiğimizi söyleyebilirim. Yatırımlarımız büyüme hedeflerimize doğru oranlı artarak devam edecektir. Başarı asla tesadüf değildir…” ifadesini kullandı.

Vira Haber