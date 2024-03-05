Sirena 48 ABD’li Denizcilerle İlk Kez Buluşuyor

Sirena Yachts’ın bugüne kadar inşa edilen kendi boyutlarındaki diğer rakiplerine göre benzersiz bir iç hacim ve kişiselleştirme alternatifleri ile en cömert modellerinden Sirena 48, ilk kez ABD’li yat tutkunlarıyla buluşacak. 21-24 Mart tarihleri arasında yapılacak Palm Beach International Boat Show’da sergilenecek olan Sirena 48’den bugüne kadar 13’ü ABD’ye olmak üzere 27 adetten fazla satıldı.

Sirena Yachts’ın Amerika operasyonunun başında bulunan Constantinos Constantinou, Sirena 58 gibi yeni Sirena 48’in de ülkede büyük bir heyecanla beklendiğin söyledi ve “Yeni model, Sirena Yachts’ın ABD ve Amerika kıtasının tamamında en çok satan ürünlerinden biri olacak niteliklere sahip” dedi.

Sirena 58, 58 Coupe, 68, 78 ve 88 modellerinden oluşan seriyi tamamlayan Sirena 48, ideal olarak optimize edilmiş yerleşim planı sayesinde benzer boyuttaki yatlardan çok daha fazla alan sunuyor.

İki seçeneğin en iyi özellikleri

Tersanenin daha büyük modellerinde olduğu gibi deplasman modunda verimli performansa sahip yarı deplasmanlı gövdesiyle süratli seyirlere olanak tanıyan Sirena 48, her iki gövde seçeneğinin en iyi özelliklerini sunuyor. Deniz üzerinde baş döndüren bir güzelliğe sahip Sirena 48’in çarpıcı trawler tasarımı usta isim Germán Frers’in imzasını taşıyor.

Sirena 48’in hacimli gövdesi, misafirlerinin keyifle vakit geçirebileceği geniş bir iç mekan sunuyor. Bir servis botu, jet ski veya farklı deniz oyuncaklarını taşıyabilecek büyüklükteki yüzme platformu ise su üzerinde zaman geçirmek isteyenler için mükemmel bir alan yaratıyor.

27 knot’lık maksimum hızıyla dikkat çeken Sirena 48, süratinin yanı sıra keyifli geçen verimli, uzun ve daha yavaş seyahatler için de ideal. Modelin seyir sürati 17-20, ekonomik seyir sürati ise 10 knot.

Esnek yerleşim seçenekleri

Sirena 48’de, sahiplerinin ihtiyacına uygun olacak şekilde farklı yerleşim şekilleri mevcut. Kıç havuzluk için sunulan iki alternatif yerleşim seçeneği de bu segmentteki modellerde çok nadir görülen bir özellik. Sirena 48 sahipleri teknelerini alırken açık yerleşim ya da daha geleneksel kıç güverte seçenekleri arasında seçim yapabiliyor. Özelleştirme kıç bölüme kadar uzanabiliyor veya mürettebat kamarası yerine geniş bir depolama alanı tercih edilebiliyor. Geniş depolama alanı tercih edildiğinde tam boy bir kapı ya da kıç aynada açılan oturma bölümü bulunuyor.

Sirena 48’in en güzel yanlarından biri, tekne sahibi hangi düzenlemeyi tercih ederse etsin, misafirlerin açık alanlardan en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla akılcı bir şekilde tasarlanmış flybridge’inden faydalanabilmesi. Standart donatılmış flybridge’de, yemek masası ve güneşlenme minderleri yer alıyor.

Sirena 48’in misafir konaklama bölümü üç zarif ve geniş lüks kamaranın yanı sıra, bir adet opsiyonel mürettebat kamarasından oluşuyor. Tekne sahibinin kamarası ise 60 ft üzeri bir tekneyle kıyaslanabilecek cömertlikte hacme sahip. Markanın tüm modellerinde olduğu gibi yüksek kalite standartlarında üretilmiş ve kusursuz bir işçiliğe sahip Sirena 48’de de ayrıntılara gösterilen olağanüstü özen göze çarpıyor.

Sirena 48 hibrit versiyonuyla daha çevreci

Kısa süre önce Sirena 48’in heyecan verici yeni bir hibrit versiyonunu tanıtan Sirena Yachts, daha sürdürülebilir yatçılık alanında cesur adımlar atıyor. Sirena Yachts’ın bu girişimi sayesinde egzoz emisyonu olmaksızın sessiz seyir yapabilmek bu boyda da mümkün hale geldi.

Çift 213kW/285 HP elektrik motorlarla sevk edilen Sirena 48 Hibrit, 14 knot hıza ulaşıyor. Sessiz elektrik modunda, büyük batarya grubundan doğrudan güç alabiliyor ve değişken sürat sağlayıcıları devreye sokmaya gerek kalmaksızın 30 deniz mili kadar yol kat edebiliyor.

Coupé versiyonunun sabit tavanı, Sirena 48’e daha sportif bir dış görünüş kazandırırken doğal ışığın, teknenin sosyalleşme merkezi olan aşağıdaki salon bölümüne dolmasını sağlıyor. Daha da önemlisi bu özellik, yatın ağırlığı ve rüzgar direncini azaltırken elektrikli tahrikin performansını ve menzilini artırıyor. Sabit tavanın üzerine yerleştirilen güneş panelleri, yatın yalnızca elektrik gücüyle çalışma modundaki menzilini uzatmaya yardımcı oluyor.

Sirena 48’in kendi boyut ve aralığındaki bir tekne için eşi görülmemiş bir seçenek ve esneklik sunduğuna dikkat çeken Sirena Marine Ticari Direktörü Ali Onger, “Her türlü hava koşuluna uygun bir yat olan Sirena 48’in hem Akdeniz hem de ABD pazarlarında çok ilgi göreceğini tahmin ediyoruz. Şimdiye kadar bu modelden 27’den fazla adette satmış olmamız bunun bir kanıtı” diyor.

Vira Haber