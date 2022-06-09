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"Efsane Çubuklu" Dünya Denizlerine Açılacak

"Efsane Çubuklu" Dünya Denizlerine Açılacak

Fenerbahçelilerin gözdesi olan ve taraftarlar arasında "efsane çubuklu" olarak bilinen forması; Anka Sun gemisinin bordasında dünya sularına açılacak.

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Doğruyol Tersanesi ile armatör firma Anka Fleet arasında yapılan iş birliği; taraftarı oldukları Fenerbahçe arması ve beş yıldızlı formasının Anka Sun Gemisine uygulanmasıyla birlikte daha da pekiştirildi. 

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan firma yetkilileri; “Taraftar Dayanışması” kapsamında başlattıkları çalışmadan dolayı duydukları heyecanı ve memnuniyeti dile getirerek; Fenerbahçe'nin dünyanın her yerinde geniş bir taraftar kitlesine sahip olduğunu ve yaptıkları bu çalışmayla Fenerbahçe sevgisine bir kez daha dikkat çekmek istediklerini kaydettiler.

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