"Efsane Çubuklu" Dünya Denizlerine Açılacak
Fenerbahçelilerin gözdesi olan ve taraftarlar arasında "efsane çubuklu" olarak bilinen forması; Anka Sun gemisinin bordasında dünya sularına açılacak.
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Doğruyol Tersanesi ile armatör firma Anka Fleet arasında yapılan iş birliği; taraftarı oldukları Fenerbahçe arması ve beş yıldızlı formasının Anka Sun Gemisine uygulanmasıyla birlikte daha da pekiştirildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan firma yetkilileri; “Taraftar Dayanışması” kapsamında başlattıkları çalışmadan dolayı duydukları heyecanı ve memnuniyeti dile getirerek; Fenerbahçe'nin dünyanın her yerinde geniş bir taraftar kitlesine sahip olduğunu ve yaptıkları bu çalışmayla Fenerbahçe sevgisine bir kez daha dikkat çekmek istediklerini kaydettiler.
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Etiketler : Doğruyol Tersanesi, Anka Fleet
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