"Efsane Çubuklu" Dünya Denizlerine Açılacak

Doğruyol Tersanesi ile armatör firma Anka Fleet arasında yapılan iş birliği; taraftarı oldukları Fenerbahçe arması ve beş yıldızlı formasının Anka Sun Gemisine uygulanmasıyla birlikte daha da pekiştirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan firma yetkilileri; “Taraftar Dayanışması” kapsamında başlattıkları çalışmadan dolayı duydukları heyecanı ve memnuniyeti dile getirerek; Fenerbahçe'nin dünyanın her yerinde geniş bir taraftar kitlesine sahip olduğunu ve yaptıkları bu çalışmayla Fenerbahçe sevgisine bir kez daha dikkat çekmek istediklerini kaydettiler.