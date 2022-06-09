IMO: Ukrayna Limanlarının Mayınlardan Temizlenmesi Birkaç Ay Sürebilir

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Deniz Güvenliği Özel Danışmanı Peter Adams, ABD medyasına Ukrayna limanlarını alanlarındaki mayın ve limanlarda bekletilen tahıla ilişkin açıklama yaptı.

Adams, "Limanlar yarın açılsa bile gemilerin limanlara girip çıkması biraz zaman alacaktır. Liman alanlarındaki deniz mayınlarının tamamen ortadan kaldırılması birkaç ayı alacak" dedi.

Mayınların varlığı nedeniyle bazı ticari şirketlerin Karadeniz'de sefer yapmaktan kaçındığını söyleyen Adams, özellikle Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde, Ukrayna yakınlarındaki ticari gemilerin artık yelken açmadığını belirtti.

80'den fazla geminin hala Ukrayna limanlarında kaldığını ifade eden Adams, gemilerde 3’te 1’i Filipinler'den olmak üzere Türkiye, Suriye ve Azerbaycan'dan 450 denizcinin bulunduğunu söyledi.

Adams, kuzeybatı bölgesi hariç, Karadeniz'de deniz taşımacılığının neredeyse normal seviyelere döndüğünü de sözlerine ekledi.