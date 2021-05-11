Ege Bölgesi Deniz Turizm Sektörü Yeni Sezona Hazır!

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, pandemi tedbirleri nedeniyle Kuzey Yarımküre’de turizm sezonunun yaz aylarına sarktığını söyledi. Öztürk, küresel boyuttaki belirsizliğe ve seyahat kısıtlamalarına rağmen insanların yaz tatili planlarını yapmaya başladığını söyledi.

Ege Bölgesi deniz turizmi sektörünün yeni sezona hazır olduğunu belirten Öztürk, “Ülkemiz turizm gelirlerinin tahmini beşte biri, deniz turizmi ve su sporlarından geliyor. Tam kapanma önlemleri ve aşılama çalışmaları sonrasında pandeminin kontrol altına alınacağına, güvenli turizm önlemleri ile sezonun başlayacağına inanıyoruz. Ülkemiz kıyılarının, Avrupa Birliği üyesi ülkeler başta olmak üzere uluslararası turistlerin tercih edeceği rota olacağını tahmin ediyoruz. Yunanistan ile ülkemiz kıyıları arasında feribotların çalışır hale gelmesini, günübirlik gezi tekneleri ve su sporları tesislerimizin faaliyete geçmesini, sınırlı da olsa kruvaziyer gemi seferlerinin başlamasını arzu ediyoruz. Pandemi koşullarında en ideal tatil olan yat turizminin ve Mavi Yolculuğun bu yıl da tercih sebebi olacağını düşünüyoruz. Karanlık bir tünelden geçtiğimiz bu dönemin geride kalacağına, Ege Denizi gibi mavi, Akdeniz güneşi gibi parlak ışığı yeniden göreceğimize inanıyoruz” dedi.

DENİZ TURİZMİ VE SU SPORLARI SEKTÖRÜ NE DİYOR?

IC Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan:

“Son 12 ay içerisinde ülkemize hem yeni hem ikinci el tekne girişinde epey bir artış oldu. Marinaların doluluk oranları arttı. 2021 sezonu yat turizmi ve marina sektöründe mevcut koşullarda hareketli geçecektir. Brexit ile beraber İngiliz yatçıların ve İngiliz bayraklı süper yatların ülkemizi tercih etmeleri de kaçınılmazdır”.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Paker:

“Covid-19 salgınının, yatçılık hizmetlerinde daha düşük algılanması ve hedef müşterilerini pozitif yönde etkilemesi oldukça beklenen bir sonuç olacaktır. Yatçılık pazarının önemli oyuncusu olan Mavi Yolculuk, pandemi etkisi altında neredeyse mükemmel bir tatil seçeneğidir. Mavi Yolculuğun diğer turizm ürünleriyle bağlantısını sağlayarak faydasını genişletmek ülke ekonomimize fayda sağlayacaktır”.

S.S. Mordoğan Gezi Tekneleri Kooperatifi Başkanı Nejdet Özmen:

“Mordoğan-Karaburun bölgemizde birbirinden güzel koylarımız bulunuyor. Hoşça vakit geçirmek isteyen tatilcilere, doğaseverlere, birçok güzelliğe ev sahipliği yapan ve oksijeni bol bölgemiz koylarını gezmelerini tavsiye ediyoruz”.

Meander Travel Genel Müdürü Engin Ersenbil:

“Yeni sezonda pandeminin aşılama nedeniyle yavaşlaması ve kontrol altına alınması ile sınırların tekrar açılmasını, Yunan adaları ve Ege kıyıları arasında günlük seferlerimizin ve kruvaziyer turizminin tekrar başlamasını umut ediyoruz”.

Ion Club Alaçatı Direktörü Serkan Öztürk:

“Bireysel bir spor olan rüzgar sörfü, uçurtma sörfü ve kürek sörfünün geçen yıllara oranla daha çok rağbet göreceğini düşünüyorum. Avrupalı sörfçü sadece Avrupa kıyılarında sörf yapmaktan sıkıldı. Onlar da kapıların açılmasını dört gözle bekliyorlar”

Active Blue Sahibi Tağmaç Saraçoğlu:

“Pandemi öncesi Kuşadası’na dalış için 25-30 bin kişi geliyordu. Aileleri ile beraber bu sayı 100 bini buluyordu. Umarım virüsten kurtulup, yurtdışı uçuşlar açılınca eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı misafirlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz”.

Derin Doğa Dalış Merkezi Sahibi Erdinç Ergün:

“Çeşme sualtı tutkunlarını bekliyor. Çeşme’de çok basit yapıları su altına bırakarak deniz canlılarının çoğalmasına, kalamarların yumurtlamasına bir el verdik. Dünyanın mavisini başkaları da görsün istedik”.

Bluegate Divers Dalış Merkezi Sahibi Barış Şendemir:

“Dalış aktivitesi pandeminin getirdiği yeni normale en hızlı uyum sağlayan dış ortam aktivitelerinden biri. Karaburun, otantikliği, Ege Denizi ve sualtı canlılığı ile misafirlerine “Bu sezon da Karaburun’a dalışa gidelim” dedirtmektedir”.

Vira Haber