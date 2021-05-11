Yenilikçi anlayışı ve yürüttüğü çalışmalarıyla sektörün en dikkat çekici kuruluşlarından biri olan Esko Marine, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen büyümeye gidiyor.

Geniş hizmet yelpazesi ile gemi işletmeciliği sektörünün ihtiyaçlarına hizmet vermeyi hedefleyen Esko Marine, yeni takım arkadaşları arıyor.

Vira Haber