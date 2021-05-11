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Esko Marine, Yeni Takım Arkadaşları Arıyor

Esko Marine, Yeni Takım Arkadaşları Arıyor

Türk denizcilik sektörünün yenilikçi kuruluşlarından Esko Marine, yeni ekip arkadaşları arıyor.

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Yenilikçi anlayışı ve yürüttüğü çalışmalarıyla sektörün en dikkat çekici kuruluşlarından biri olan Esko Marine, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen büyümeye gidiyor.

Geniş hizmet yelpazesi ile gemi işletmeciliği sektörünün ihtiyaçlarına hizmet vermeyi hedefleyen Esko Marine, yeni takım arkadaşları arıyor.

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Vira Haber

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