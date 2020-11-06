Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Bölgesinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarların, Güney Ege'nin kuzeyinde, Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında etkisini artırarak 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Güney Ege'nin kuzeyinde cumartesi, Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında ise pazar sabah saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

KUZEY EGE'DE FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılacak tüm seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.

Yetkililer, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.

Vira Haber