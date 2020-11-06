Türk Sahipli Gemi Portekiz'de Batma Tehlikesi Geçirdi

Tradewindsnews'in haberine göre İstanbul merkezli Southwester Shipping Corporation’e ait ve İstanbul merkezli Gant Trading Shipping Corporation tarafından işletilen Southwester isimli genel kargo gemisinin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Fransa'nın Bretagne limanından İspanya'nın Sevilla şehrine gitmekte olan gemi, Portekiz'in Figueira da Foz şehrinin 30 mil açığında iken bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yan yatan ve su almaya başlayan geminin 14 kişilik mürettebatı, yakınlarda bulunan bir kargo gemisi tarafından kurtarıldı.

Tradewindsnews'in geminin batmış olduğunu bildirmesine rağmen, Maritime Bulletin'in Portekizli yetkililerden aldığı bilgiye göre gemi sadece yan yattı, ancak batmadı. Portekizli yetkililer yan yatan gemiyi limana çekmek için çalışmalara başladı.

Vira Haber